PCP. Terceiro pior resultado de sempre decreta estado de “alerta” vermelho

Pela terceira vez consecutiva, os comunistas tiveram de assumir uma derrota eleitoral. “Um resultado particularmente negativo”, assim lhe chamou Jerónimo de Sousa, quando não restava margem para dúvidas ou para malabarismos de análise. São “um sinal de alerta”, reconheceu o comité central, dois dias depois da noite em que a CDU perdeu votos e um lugar em Bruxelas. Reduzidos a 228 mil votantes, os comunistas estão a pagar com a perda de quase metade dos eleitores a fatura dos anos de ‘geringonça’. E nem os bastiões escapam. Caiu Grândola. Caiu Cuba. E nos grandes centros urbanos o peso do PCP começa a ser residual.

