Costa agarrou as causas da oposição para atacar legislativas

Contrição: dor profunda por ter cometido pecado; arrependimento, pesar, pena.” Em vésperas de legislativas, parece ser este o novo estado de espírito de António Costa. Parece, mas é mais do que isso. Depois da vitória nas europeias, os socialistas preparam a próxima corrida com uma estratégia muito clara: destrunfar os adversários e antecipar os ataques que, à esquerda e à direita, vão ser desferidos. Com Costa simultaneamente como primeiro-ministro e líder da oposição, o objetivo é tornar exíguo o espaço para os restantes protagonistas.

O mote foi dado pelo próprio líder durante a reunião da comissão política nacional do PS, na quinta-feira à noite. “[Até ao final da legislatura] temos de dar respostas a um conjunto de serviços cujo funcionamento deficiente não é aceitável”. Quais? Costa apontou-os. “Transportes públicos, Serviço Nacional de Saúde ou prestação de serviços básicos como a emissão de cartões de cidadão e passaportes.” E até prometeu esforço redobrado para o futuro. “A prioridade desta legislatura foi, obviamente, fazer a recuperação de direitos [e rendimentos]. Mas é indispensável que façamos um reforço muito grande e significativo nos serviços públicos”, disse o primeiro-ministro numa intervenção inicial que, excecionalmente, foi aberta à comunicação social. A mensagem era para passar. Depois de quase quatro anos a responder às críticas da oposição com uma enxurrada de números — “o Serviço Nacional de Saúde tem mais 10 mil profissionais do que em 2015” ou “fizemos o maior investimento ferroviário dos últimos 100 anos” —, finalmente o ato de contrição.