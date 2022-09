Bloco. Catarina quer afastar PS da “direita enfraquecida”

Há quatro anos, nas legislativas, por cada cinco votos na esquerda houve quatro votos na direita. Agora, com os resultados de domingo — que constituem uma janela para as eleições de outubro, que definirão o próximo Governo —, pelos mesmos cinco votos no PS, Bloco e CDU já só há três votos na direita. Os vencedores mantiveram o tamanho, os derrotados é que minguaram. Uma espécie de operação “Querida/o, encolhemos a direita!”.

Tal geometria política mostra que “há mais vida além da alternância entre PS e PSD”, afirma Catarina Martins ao Expresso. Existe agora “uma direita enfraquecida”, diz, o que oferece uma “leitura clara para a generalidade do eleitorado”. Para a líder do Bloco, “durante muito tempo, os projetos políticos para o país eram apresentados como uma escolha entre PS e PSD”. Ora, afirma, “estes quatro anos mostram que as coisas não são assim, e há capacidade de outros partidos apresentarem projetos”.