125 mil portugueses votaram em estrangeiros

Filipe Funenga, um emigrante português na Noruega, não votou no domingo. Ele é um de 1,4 milhões de cidadãos nacionais residentes no estrangeiro inscritos nos cadernos eleitorais, cujo número registou uma enorme subida, por força do recenseamento automático.

Este emigrante vive em Stavanger, a 560 quilómetros de Oslo, a capital, onde se encontra o consulado português (só ali poderia votar presencialmente), mas não foi porque a viagem de avião entre as duas cidades fica entre €100 e €200. “Já imaginou ter de pagar €100 a €200 para poder votar?” Este foi um de vários emigrantes que esta semana enviaram um e-mail ao Expresso, em reação a uma notícia sobre a taxa de abstenção de 99% entre os emigrantes (só votaram 13.816 portugueses da diáspora).