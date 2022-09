Ministro do Ambiente quer dedução do IVA da gasolina para híbridos se PS vencer as legislativas

O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, disse esperar que o próximo Orçamento do Estado contemple uma dedução do IVA da gasolina nos veículos híbridos plug-in. As declarações foram feitas em entrevista à TSF.

“Sobre a dedução do IVA da gasolina, acho que faz sentido nos veículos híbridos plug-in. Acho que faz sentido e espero que o próximo Orçamento de Estado contemple isso mesmo”, afirmou no programa “Olhe que não”, daquela rádio.

O ministro do Ambiente também garantiu que, se o próximo governo for socialista, as autarquias vão poder proibir a entrada de carros nas cidades.

Era pelo menos isso que ele faria, se fosse presidente de uma câmara. “Gostava de ter poder para fazer, mas eu acho que as autarquias têm de poder definir um contingente de automóveis que querem ter na sua cidade, ou em algumas zonas da cidade”, afirmou.

(Título atualizado em 29 de maio, às 11h32)