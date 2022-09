Marcelo anuncia fim da pena de morte na Guiné Equatorial: “bem antes” da cimeira de Luanda

Não constava do programa oficial mas Marcelo Rebelo de Sousa aproveitou a sua presença em S. Tomé e Príncipe - onde participou no centenário da confirmação da Teoria da Relatividade - para um encontro de 20 minutos com o ministro dos Assuntos Exteriores da Guiné Equatorial, Siméon Angue.

À saída, o Presidente da República deu a notícia. Recebeu do ministro a garantia de que a pena de morte será abolida na Guiné Equatorial antes da próxima cimeira da CPLP, que decorrerá em Luanda em 2020.

"Tive ocasião de apresentar ao senhor ministro dois pontos: um do futuro imediato e outro mais de fundo, que correspondem à posição de Portugal, expressa permanentemente pelo Governo português, nomeadamente pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas. No final do encontro que decorreu na sede do Governo Regional do Príncipe.

Reafirmando a posição portuguesa de condenação da pena de morte, Marcelo sublinhou o facto de ser essa também a posição "de países irmãos da CPLP". Outro ponto enfatizado pelo Presidente foi o "apreço" com que Portugal encara a ida de uma missão da CPLP à Guiné Equatorial já no mês de junho.

Marcelo Rebelo de Sousa tratou de pôr pressão sobre a abolição da pena de morte: "É importante que a missão vá e cumpra aquilo que foi no fundo decidido pela CPLP, reunindo especialistas que vêm de vários países da CPLP; e, por outro lado, espero, como esperamos todos, que haja a decisão das autoridades competentes das autoridades da República da Guiné Equatorial no sentido de consagrar expressamente a abolição da pena de morte", afirmou o Presidente português.