Presidente da Câmara do Funchal e candidato do PS às regionais renuncia ao mandato após derrota nas europeias

Foi o rosto da mudança em 2013 quando derrotou pela primeira vez o PSD na corrida para a Câmara do Funchal e, em 2017, o eleitorado deu-lhe uma maioria para mais quatro anos. Paulo Cafôfo garantiu que cumpriria o mandato até ao fim, mas no início de 2018 apresentou-se como candidato às regionais, depois de uma mudança inesperada de liderança no PS-Madeira. Na altura, afirmou que iria renunciar ao mandato assim que fosse marcada a data das eleições regionais, mas depois decidiu adiar a saída e empenhou-se pessoalmente nas europeias, esteve ao lado da candidata, Sara Cerdas, fez campanha, recebeu o apoio de António Costa e perdeu.

E não perdeu por pouco. Numas eleições em que foram votar quase 100 mil e a taxa de abstenção foi a mais baixa do país, o PSD ganhou com 37,5%, o PS ficou a 13 pontos e, no Funchal, não conseguiu ganhar uma única freguesia. Esta terça-feira, Paulo Cafôfo decidiu renunciar ao mandato como presidente da Câmara para, a quatro meses das regionais, se dedicar a 100% à campanha eleitoral. Nos próximos meses, o candidato - que não é líder do PS-madeira e mantém o estatuto de independente - tentará reunir apoios para reeditar as coligações que lhe deram a vitória por duas vezes na Câmara do Funchal.

A luta será difícil já que, em seis anos, acumulou alguns desentendimentos. No primeiro ano como presidente da Câmara, vários vereadores bateram com a porta e para as regionais vários dos partidos que estiveram na coligação que o elegeu em 2017 já fizeram saber que vão a votos sozinhos, é o caso do Bloco de Esquerda e do Juntos Pelo Povo. Também é certo que um afastamento da Câmara irá poupar a imagem ao desgaste que algumas decisões causam sempre na imagem.