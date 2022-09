Plano Municipal de Segurança Rodoviária do Porto aprovado por unanimidade com críticas do BE

O Plano de Segurança Rodoviária do Porto foi aprovado, por unanimidade, esta segunda-feira, pela Assembleia Municipal, com críticas do Bloco de Esquerda (BE) que considera que este plano, protocolado em 2011, "chega tarde".

"Este é um plano municipal que tendo sido protocolado em 2011, só agora vê luz do dia. (...) Nós consideramos, portanto, que este plano chega tarde", afirmou o deputado do grupo municipal do BE na Assembleia Municipal do Porto Pedro Lourenço na sessão extraordinária desta segunda-feira.

O Bloco, que votou favoravelmente a proposta, acrescentou que o Plano Municipal de Segurança Rodoviária (PMSR), deve dar resposta "à situação dramática" que se vive na cidade. Em 10 anos, disse Pedro Lourenço, contabilizam-se "10 mil vítimas, das quais 91 pessoas morreram e 169 tiveram ferimentos graves", das quais pouco se sabe para além dos números.

"Parecer-nos-ia interessante que, mais que um plano que pretende contabilizar os números e fazer uma gestão do tráfego na cidade, acrescentar também uma dimensão mais humana e de saúde pública e perceber o impacto que esta sinistralidade tem. Isto pode ser feito pelos serviços municipais ou até por algumas instituições ou universidades", defendeu.

Para o deputado é ainda "absolutamente fundamental" enquadrar esta matéria no plano e desenho urbano da cidade do Porto para que seja prevenida a ocorrência de novos sinistros.

"Nós entendemos que precisámos de um desenho urbano orientado para as pessoas com implementação de medidas efetivas de acalmia do tráfego e redução da velocidade automóvel - falo de zonas a 30 [quilómetros], do alargamento de passeios, do uso mais inteligente de mobiliário urbano, de pisos antiderrapantes em troços mais perigosos e zonas críticas e, sobretudo, é urgente começar a afastar gradualmente a intensidade do trânsito no centro da cidade, favorecendo a rede de transportes públicos e a circulação das bicicletas, disciplinando o trânsito e o estacionamento abusivo", declarou.

No entender do BE, "a sinistralidade rodoviária é uma das consequências mais dramáticas da subordinação das cidades à lógica do transporte automóvel individual", um problema, que segundo Pedro Lourenço, "a câmara não tem dado respostas significativas ou eficientes" ao nível da mobilidade, como é exemplo a inexistência de redes de ciclovias na cidade ou a supressão de faixas baixas.

"A sinistralidade rodoviária necessita de medidas que não só respondam a este problema, mas que inaugurem uma verdadeira política de mobilidade que coloque as pessoas e não os automóveis no centro das suas preocupações. Essa sim, seria uma política e um plano municipal verdadeiramente eficaz e sensato para acabar com a sinistralidade rodoviária na cidade do Porto e essa infelizmente não a encontramos ainda subjacente a este plano municipal", concluiu.

Já a deputada do PAN Bebiana Cunha congratulou-se com a introdução de propostas do partido no documento agora aprovado, como as ciclovias eficientes, mas acrescentou ainda a importância de identificar os locais de atropelamentos de animais que sendo vítimas são também causa de acidentes, de forma a prevenir esses mesmo acidentes.

Para o deputado da CDU Artur Ribeiro, o documento "é um bom plano", ainda que, considere ser "demasiado ambicioso" ao propor-se alcançar, até 2021, uma redução de 30% dos acidentes com vítimas e meta de zero vítimas mortais na rede viária municipal.

Na resposta, Miguel Gomes, deputado do movimento do presidente da Câmara, Rui Moreira, que não interveio neste ponto, reconheceu que esta é, de facto, uma meta ambiciosa, mas sublinhou que é dessa ambição que a cidade precisa.

"São dessas metas que nós precisamos. O Porto é uma cidade ambiciosa, trabalhadora e estou certo de que todos trabalharemos no sentir de atingirmos essa meta", disse, sublinhando que muito trabalho tem sido feito nesse sentido, como mostram as estatísticas de 2017, ano em que não houve vítimas mortais decorrentes de acidentes rodoviários.

Para atingir estas metas, o município propõe-se avançar com várias medidas, desde logo o desenvolvimento do cadastro digital, a elaboração e publicação da Carta Municipal de Sinistralidade Rodoviária, a georreferenciação dos acidentes e o diagnóstico das áreas de atravessamento.

No âmbito do Plano Municipal de Segurança Rodoviária está ainda prevista a criação de uma estrutura autónoma que constituída por três entidades - o Observatório Municipal de Segurança Rodoviária, a Estrutura Técnica de Apoio ao Observatório Municipal de Segurança Rodoviária e o Conselho Consultivo do Plano Municipal de Segurança Rodoviária.