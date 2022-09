Para António Costa, o voto eletrónico “não está no horizonte”

Este domingo, em Évora, vai ser testado um sistema de voto eletrónico que irá contar para o escrutínio final das eleições europeias. Trata-se de um projeto-piloto encomendado ao Ministério da Administração Interna pela Assembleia da República e deveria servir como experiência para um futuro alargamento a todo o país. Mas, de acordo com o primeiro-ministro, numa entrevista publicada esta quarta-feira no semanário franco-português “LusoJornal”, o voto eletrónico “não está no horizonte” do Governo.

“Hoje, como sabemos, o voto eletrónico tem muitas fragilidades. Os países que o adotaram estão a introduzir medidas muito restritivas. Mesmo no nosso território nacional nós não avançámos para essas medidas de voto eletrónico, precisamente pelos riscos que existem. Aquilo que é essencial para preservar a democracia é a autenticidade do voto e é isso que temos de assegurar”, afirma António Costa.

Na entrevista, dedicada essencialmente a temas relativos aos emigrantes portugueses em França, o primeiro-ministro fala do recenseamento automático para os portugueses residentes no estrangeiro com cartão de cidadão, que fez aumentar o universo de possíveis votantes de 350.000 para 1,4 milhões.

“Temos de ligar esta lei com a alteração da lei da nacionalidade, que agilizou particularmente a aquisição da nacionalidade portuguesa pelos netos da primeira geração de emigrantes, o que significa que não só alargámos o recenseamento como também alargámos o universo dos que se podem recensear (...). Claro que podemos ir depois aperfeiçoando os sistemas”, afirma o chefe do Governo, quando questionado sobre o facto de nas europeias e nas presidenciais não ser permitido o voto por correspondência.

António Costa falou ainda da elegibilidade dos cidadãos para cada tipo de eleições, sublinhando que Portugal foi “dos primeiros países do mundo a abrir aos imigrantes o direito de voto nas eleições locais”. “As comunidades nacionais devem votar nas eleições nacionais, as comunidades locais devem votar nas eleições locais”, defendeu, negando por isso a hipótese de os emigrantes poderem votar nas eleições autárquicas em Portugal.

Sobre o regresso de emigrantes e a entrada de trabalhadores estrangeiros em território nacional, Costa respondeu que Portugal precisa “de todos”: “A Europa em geral enfrenta um desafio demográfico e Portugal, em particular, tem um desequilíbrio demográfico significativo. O nosso potencial de crescimento hoje está muito limitado por falta de recursos humanos e em todos os setores de atividade, em todas as regiões do país. Temos uma fortíssima redução da taxa de desemprego e, neste momento, em quase todos os setores de atividade, há oportunidades de emprego que precisam de pessoas para os desempenhar”.