PSD propõe revolução para o sector do táxi

Uma autêntica revolução para o setor do táxi. O PSD avançou com um projeto lei que prevê, em linhas gerais, o fim do preço regulado e dos contingentes municipais. Mais: os sociais-democratas querem acabar com as restrições geográficas e dar aos taxistas a hipótese de recolherem passageiros em qualquer cidade ou ponto do país.

A notícia é avançada esta segunda-feira pelo "Jornal de Notícias", que resume os principais aspetos do diploma entregue pelo PSD na sexta-feira. Se for aprovado, os operadores vão poder definir livremente as tarifas em vigor e em direta concorrência com o transporte descaracterizado (Uber e demais plataformas), estando apenas sujeitos aos preços máximos definidos pela Autoridade da Mobilidade e dos Transportes.

Além do fim do preço regulado, os sociais-democratas querem acabar também com as restrições geográficas e contingentes municipais. Assim, os taxistas terão a possibilidade de recolher clientes em qualquer localidade e só o estacionamento nas praças estará limitado. A revolução seria também visual: os táxis passariam a ter qualquer cor, apresentando apenas um dístico luminoso e uniforme.

De acordo com o mesmo jornal, que cita o deputado social-democrata Emídio Guerreiro, o objetivo é reverter o modelo de excessivo “protecionismo” que atualmente vigora e inverter o rumo que pode levar à “morte do sector”. Mas arrisca-se a enfrentar muitas resistências: o diploma do PSD sustenta-se num relatório da Autoridade da Concorrência publicado em 2016 e altamente contestado pelas associações do sector, em particular a ANTRAL e a Federação do Táxi, que classificaram tais recomendações como “ideias perigosas”.