Resolvidas as questões políticas com Angola, “agora é a hora dos empresários”, diz Marques Mendes

A viagem do Presidente português a Angola e os três anos de Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio de Belém ocuparam, esta noite, grande parte do habitual espaço de comentário de Luís Marques Mendes no “Jornal da Noite” da SIC.

“Esta visita foi um enorme sucesso, acima das expectativas, melhor era impossível.” O comentador salientou a importância política da visita e o restabelecimento da confiança entre Lisboa e Luanda. “Provavelmente, não houve período em que as relações Portugal-Angola, do ponto de vista político, estivessem tão boas como agora.”

“Chegou ao fim uma fase: a de resolver as questões políticas. Governo e Presidente conseguiram-no e fizeram bem. Os políticos fizeram o seu trabalho, agora é a hora dos empresários, e oportunidades não faltam. Ou os empresários portugueses investem, ou desperdiçam uma oportunidade”, frisou

O comentador destacou ainda o “sucesso popular” desta deslocação oficial. “Cavaco Silva, Jorge Sampaio, Mário Soares podiam fazer uma visita deste género e ter o mesmo sucesso político. O que dificilmente conseguiriam era ter o mesmo apoio popular. É o efeito Marcelo.”

Se em Portugal, Marcelo é conhecido como “o Presidente dos afetos”, em Angola foi carinhosamente apelidado de “Ti Célito”, revelador de um estilo de proximidade ao povo – visível também em Angola – e que tem sido uma constante dos três anos de mandato que já leva, assinalados este sábado.

O populismo bom e o populismo mau

Marcelo “é o Presidente certo para este tempo político que estamos a viver”, afirmou Marques Mendes, em jeito de balanço. Com o seu estilo “próximo das pessoas”, ajudou a “descrispar a sociedade portuguesa” a seguir à troika e “a combater os riscos de populismo”.

E salientou: “Já teve um excesso ou outro e até pode ter um tique ou outro de populismo, mas é um bocadinho como o colesterol, é o populismo bom contra o populismo mau.”

Mendes acrescentou que Marcelo “é um Presidente completamente diferente de todos os seus antecessores” e que é “genuíno”, no aspeto em que já tirava “selfies”, era comunicativo e hiperativo antes de ser eleito Presidente. “É igual a si próprio, não é postiço.”

“Com a sua atuação interventiva, está a reequilibrar o nosso sistema político semipresidencial, que estava muito inclinado para um certo presidencialismo do primeiro-ministro, não deste, em geral.” Ao ser diretamente eleito pelo povo, tem legitimidade para o fazer: “O sistema fica mais saudável”, considera

Políticos no “Programa da Cristina”

O comentador da SIC abordou também a ida de vários políticos no ativo ao programa que Cristina Ferreira apresenta diariamente na SIC, como foram os casos de Assunção Cristas (CDS), Marisa Matias (BE) e António Costa (PS).

“Não acho mal. Evidentemente que vão lá à procura de popularidade, mas isso não é pecado nem é crime. Este tipo de programas ajuda a humanizar a imagem dos políticos e, nesse plano, não é populismo, pelo contrário – ao estabelecer uma relação mais simpática e afetuosa entre os eleitos e os eleitores – até ajuda a combater o populismo.”

Marques Mendes recordou até que este fenómeno não é novo em Portugal: “Nos anos 1990, com Herman José em alta, uma grande parte dos políticos foram ao seu programa.”