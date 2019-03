“Os palhaços estão no meio de nós”. Clara Ferreira Alves e a política das cataplanas e viagens

“Não nos desassosseguemos com as ameaças de partidos populistas dirigidos por palhaços, os palhaços estão no meio de nós”, escreve Clara Ferreira Alves hoje no semanário Expresso, depois de citar “o primeiro-ministro a confecionar uma cataplana de peixe acompanhado da família” e “o Ti Celito a desembarcar em Luanda para o desfile de Carnaval”.



Num texto intitulado “O vapor da Cataplana”, a colunista semanal do jornal descreve um país “onde nada é importante durante muito tempo e Pedrógão ou a revolta dos enfermeiros passam a ser uma alínea entre o tempero e a remexida do molho”. Portugal é “o país do conformismo erigido em sistema de governação. O primeiro faz uma cataplana? A oposição faz um arroz de atum.”



“O que quero saber é simples e não cabe aqui”, escreve parágrafos depois Clara Ferreira Alves, que cita vários problemas, começando por um: “Quero saber porque é que o partido socialista está a destruir sem reformar, de forma errática, odiosamente injusta para com os destituídos, a melhor invenção da democracia, o Sistema Nacional de Saúde”. Mas acrescentando perguntas sobre professores, sobre futebol, sobre impostos, sobre austeridade, sobre cultura ou sobre “os sistemas judicial e judiciário [que] continuam a albergar o racismo, a homofobia e a violência contra as mulheres como se fossem atos da natureza”.



“Cozemos todos, ética e esteticamente, no vapor da cataplana.”



