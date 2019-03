Miguel Sousa Tavares: “Toda a história do BES/Novo Banco é uma história tenebrosa”

“Faz muito bem Mário Centeno em ordenar uma auditoria às tais imparidades e à necessidade de nova e brutal injecção de capital contingente no Novo Banco”, escreve o colunista do Expresso. Que não poupa (quase) ninguém

“Toda a história do BES/Novo Banco é uma história tenebrosa que, contada, custa a crer. É um pesadelo labiríntico em que, quando se julga que já se viu tudo e já nada de pior pode acontecer, saltam novos demónios do armário e quando se pergunta se não é possível matar de vez o monstro a resposta é não”.



Assim escreve Miguel Sousa Tavares, na sua página semanal do semanário Expresso. Num texto intitulado “Se ainda ao menos pedissem com maneiras…”, o colunista do jornal acrescenta que “esta é a história de toda a nossa banca: não sabemos geri-la, não sabemos regulá-la, não sabemos fiscalizá-la”. E dá o exemplo do “pequeno Montepio do pequeno Tomás Correia: olhem, basta olhar. Aquilo vai acabar mal, só pode acabar mal”.



Miguel Sousa Tavares critica vários protagonistas. António Ramalho “brinca aos banqueiros com o dinheiro dos outros”; Carlos Costa “avançou às cegas” no momento da resolução, “atirou o barro à parede a ver se pegava”; a Lone Star tem “péssima reputação”.



“Faz muito bem Mário Centeno em ordenar uma auditoria às tais imparidades e à necessidade de nova e brutal injecção de capital contingente no Novo Banco. À boca cheia comenta-se por aí que tudo isto é muito estranho e encaixa perfeitamente no perfil do “fundo abutre” que comprou o NB.”



