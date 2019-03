O “querido Ti Célito”, camarada Presidente de "Portangola"

Marcelo já tem saudades e ainda não deixou Angola. Esta sexta-feira teve outro banho de multidão, andou de avião e de comboio, e discursou numa gala para a nata da sociedade angolana (onde não andou aos abraços). Todos os acordos que se fizeram "são para o povo", avisou.

E então começou a despedir-se, um dia antes da despedida. "Tudo o que é bom na vida depressa acaba”, lamentou Marcelo Rebelo de Sousa no regresso a Luanda - depois de ter ido ao Lubango, Benguela, Lobito e Catumbela. Ao fim de mais um dia de visita de Estado com uma agenda louca, a música. Marcelo assistiu, no fim da tarde desta sexta-feira, a um espetáculo num Hotel, ao lado do Presidente angolano João Lourenço com artistas portugueses e angolanos: Tiago Kadaffi e Yola Semedo e a portuguesa Gisela João. Na assistência da gala, a nata da sociedade angolana (com quem Marcelo não andou aos beijos e aos abraços).

A cantora Yola Semedo atirou-lhe do palco “bem-vindo ‘Ti Célito’”, por ser muito “querido” dos angolanos. Mais uma recordação para a coleção dos “inesquecíveis” que o Presidente português desfiou quando falou para a plateia de notáveis mencionando quase todos os pontos de agenda por que passou, de que se lembrará para sempre.

O dia tinha arrancado com uma visita ao Porto de Lobito e com uma viagem de comboio de 15 minutos ente Lobito e Catumbela - numa linha histórica do tempo colonial, agora reconstruída por chineses.

Durante o percurso de comboio, o Presidente português foi interrogado sobre a participação da China na reabilitação do porto do Lobito e da linha de caminho de ferro de Benguela, mas remeteu a questão para os responsáveis angolanos. Dirigindo-se para o ministro angolano dos Transportes, Ricardo de Abreu, que estava no assento à sua frente, perguntou-lhe: "O senhor ministro, o que é que pensa do envolvimento chinês ali no porto e também no caminho de ferro?".

"Inquestionavelmente valioso, porque a capacidade construtiva, e obviamente o suporte financeiro que acabou por existir na altura por parte da China, assegurou a realização em tempo relativamente rápido desses mesmos equipamentos. Obviamente, contámos com uma 'pool' de competências que foi até Portugal", respondeu o ministro. "Eu sei, a empresa de fiscalização era portuguesa, técnicos que foram essenciais para a obra", observou Marcelo.

Angolanos chamaram-lhe Presidente de Portangola

Depois da viagem de comboio, um banho de multidão de 10 mil a 15 mil pessoas, ainda mais intenso que o de Lubango, na quinta-feira. Se no dia anterior lhe gritavam “Portugal e Angola uma só povo e uma só nação”, agora havia populares a chamarem-lhe Presidente de “Portangola”. Marcelo beijou, abraçou, tocou, ouviu música, e voltou a fazer o número de acenar ao povo encavalitado na porta do carro blindado. A segurança andava louca - aliás, foram vários os desentendimentos dos seguranças portugueses com os angolanos, que não estão habituados a este tipo de contacto livre com a população.

Neste papel, Marcelo não se vê a projetar a sua imagem pessoal, mas a de Portugal. Ao agir assim, com a mesma proximidade e simpatia que usa no país, trabalha para uma maior aceitação de Portugal e dos portugueses em Angola. "Acordos e protocolos foram assinados para os povos que são a razão de ser dos políticos, não o amor próprio, a vaidade e a conveniência nem a ambição”, disse Marcelo Rebelo de Sousa na intervenção antes do espetáculo desta tarde. (Um recado para este poder não repetir os erros do poder anterior?)

O povo que saía à rua, testava a proximidade ao poder. Por um lado, vivera décadas de distância em relação a José Eduardo dos Santos. Agora, com a a descompressão que se está a viver com João Lourenço, o povo pode aproximar-se mais. Aliás, ter o respaldo de um líder democrático como Marcelo é também uma forma de João Lourenço legitimar a nova forma de exercer o poder. Mas tocar um Presidente estrangeiro, uma pop star que aparece todos os dias na televisão, acaba por ser uma exceção para a minoria que sai à rua para o ver. Em Catumbela, cantavam frases como “camarada Rebelo de Sousa, agora é Angola, agora que nós precisamos da cooperação, é assim, é o nosso lema”.

“Para um dirigente estrangeiro nunca vi nada assim [em Angola]. Bastante acima da média”, disse à Lusa o administrador municipal da Catumbela, Julião Ambrósio Almeida, indicando que o município conta com cerca de 220 mil habitantes e garantindo que mais de duas centenas de pessoas estavam na “Paulo Dias de Novais” desde manhã cedo a aguardar pelo Presidente português.

“Jamais esquecerei a verdade do abraço, do beijo, do olhar, de um sem número de angolanos que amam Portugal e de angolanos que amam Portugal”, disse o Presidente no discurso de abertura da gala. "Bem podem os que têm o poder zangar-se, que não é nem será o caso, que o que nos une e a todos reside numa fraternidade indestrutível”. Marcelo não vai esquecer-se e e, ao que parece, os angolanos também não.