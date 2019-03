Neto de Moura pedirá indemnizações de até 100 mil euros a quem o “ofendeu”

Os valores das indemnizações que o juiz Neto de Moura está a planear pedir a figuras públicas que considera terem-no ofendido podem chegar aos 100 mil euros. A notícia, avançada pelo "Diário de Notícias", é conhecida dias depois de o Expresso ter revelado que o juiz desembargador do Porto quer processar personalidades como Ricardo Araújo Pereira, Mariana Mortágua ou Bruno Nogueira.

Em declarações ao jornal diário, o advogado que representa Neto de Moura, Ricardo Serrano Vieira, define as ações que darão entrada em tribunal, assim como as balizas para os valores a pedir: "São ações cíveis com pedido de indemnização as que serão interpostas. Não está definido nenhum valor, nem existe nenhuma tabela, mas os valores que têm sido aplicados em tribunais portugueses em casos semelhantes apontam para quantias entre os 10 mil e os 100 mil euros".

O Expresso noticiou no fim de semana que Neto de Moura, conhecido pelos acórdãos polémicos em que desvalorizou casos de violência doméstica, vai processar todos os que fizeram comentários nos jornais, televisões e redes sociais apelidando-o de machista e defendendo que não pode continuar a exercer. Estas personalidades, entre as quais se contam a deputada Mariana Mortágua, a ex-deputada Joana Amaral Dias, os humoristas Ricardo Araújo Pereira e Bruno Nogueira, serão processadas por ofensa à honra. Em causa, frases como "a presença de Neto de Moura nos tribunais é uma ameaça à segurança das mulheres" (Mariana Mortágua) ou "Como é que um animal irracional de um juiz destes anda à solta num tribunal? Precisa é de uma coleira e de uma trela e um açaime" (Bruno Nogueira).

Em outubro de 2017, Neto de Moura censurou uma vítima por ter sido infiel ao marido, invocando para este efeito a Bíblia e decidindo manter as penas suspensas para o ex-marido e o ex-amante da mulher, que a agrediram com uma moca de pregos. O Conselho Superior de Magistratura sancionou o magistrado pela fundamentação do acórdão, embora sem discordar da decisão. Na semana passada, foi conhecido um novo acórdão em que o mesmo juiz retirou a pulseira eletrónica a um homem que furou o tímpano da ex-mulher, mas neste caso o CSM já avançou que não haverá sanção.