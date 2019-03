Marcelo aterra, vai ao Carnaval de Luanda e enterra a polémica do Jamaica: "Uma insignificância"

Foi uma chegada à Marcelo: rápida e original. O Presidente da República aterrou de Falcon no aeroporto de Luanda; em poucos minutos desvalorizou como uma "insignificância" a polémica sobre o desmentido do MNE português ao homólogo angolano por causa do Bairro Jamaica; e a seguir meteu-se no carro para o primeiro curto circuito ao programa previsto. Em vez de seguir para o aniversário do Presidente de Angola, foi a outra festa: acelerou até à nova marginal de Luanda, para ver o tradicional desfile de Carnaval da capital angolana - que esteve a decorrer ao longo do dia com todas as televisões locais em direto.

Sentado na bancada VIP, mas mais ou menos incógnito porque não chegou a ser anunciado nos altifalantes, o Presidente português assistiu ao corso durante cerca de meia hora - sem o primeiro banho de multidão em solo angolano. Antes de mergulhar na agenda política e diplomática intensa da visita de Estado dos próximos quatro dias, Marcelo sentou-se ao lado do governador de Luanda, Luther Rescova e do ministro das Relações Exteriores, Manuel Augusto, enquanto observava centenas de foliões em desfile ao som de ritmos africanos - uns mascarados, outros vestidos com trajes tradicionais. Poucos minutos antes, o Chefe de Estado desvalorizara a polémica que abriu esta vista mesmo antes de começar.

“O que neste momento é importante não são os irritantes do passado nem os insignificantes do presente, mas os importantes do futuro”, disse Marcelo Rebelo de Sousa, como reação ao desmentido de Augusto Santos Silva, o ministro dos Negócios Estrangeiros, cujo gabinete negou ao Expresso que tivesse pedido desculpa ao ministro das Relações Exteriores de Angola a propósito dos incidentes no Bairro da Jamaica.

Primeiro gesto político em território angolano? Matar o primeiro assomo de polémica. “A diferença entre um político e um estadista, é que o político se prende a insignificantes e o político ao importante”, disse o Chefe de Estado português na breve conferência de imprensa no aeroporto, de modo que o assunto não contaminasse a visita.

Sobre se a visita era histórica, Marcelo também quis evitar uma pessoalização excessiva: “Quem está a fazer história são todos os portugueses em Angola e os angolanos em Portugal”. Na conferência de imprensa de 11 minutos, mencionou o “combate à corrupção”, uma das marcas que o Presidente João Lourenço quer deixar na sua presidência e confessou-se "muito feliz no primeiro momento de regresso a uma casa" que também tem como sua. “Vou tentar corresponder às expectativas. Uma visita bem sucedida é irmos mais longe” nos protocolos e acordos que começaram a ser trabalhados em setembro, afirmou.

Não deixou, no entanto, de lançar alguns recados, sobretudo em relação à credenciação e pagamento das dívidas às empresas portuguesas. É um “processo imparável que vai ganhando velocidade”, reconheceu Marcelo, mas avisou que “o mundo não se compadece com lentidão”. Neste momento, segundo os dados a que o Expresso teve acesso, estarão certificados créditos avaliados em 265 milhões de euros, dos quais já foram pagos 144 milhões - ou seja, 55% da dívida certificada. Entre os principais beneficiários estão empresas como a MCA, a Somague, a Telhabel, a Afavias, a Tecnovias, a Teixeira Duarte e a Powwergol. O objetivo será pagar a totalidade das dívidas até junho.

Apesar de serem dias de "festa", como um alto responsável do Governo angolano descreveu ao Expresso, o Presidente português guardou uma parte do jogo: exatamente aquela que tem a ver com a festa de hoje. Haja suspense, então, porque o Presidente português não quis revelar o presente que vai oferecer ao seu homólogo João Lourenço: “Não sei se é bonito antes de o dar ao próprio”, disse aos jornalistas. Depois reconheceu que teve dificuldade em escolher uma prenda adequada ao gesto do Chefe de Estado angolano, mas garantiu que o presente seria muito “sentido”. Terá a ver com "algo que correu muito bem e que serve para celebrar o que vai correr bem no futuro imediato". O quê? Nos próximos dias, o mistério deverá ser revelado.