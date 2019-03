Costa garante que donativos para vítimas dos incêndios feitos através do Estado estão “auditados e esclarecidos”

Primeiro, foram as notícias de donativos que estavam a ser desviados para obras que não eram urgentes. Depois, as de bens que continuavam - e continuam - por distribuir pelas vítimas, deteriorando-se com o tempo. António Costa respondeu esta terça-feira aos problemas que se têm sucedido com os donativos feitos para ajudar as vítimas dos incêndios, assegurando que os que passaram pelo Estado foram todos "auditados e esclarecidos".

O primeiro-ministro falou sobre o assunto no programa matinal "O Programa da Cristina", da SIC. Apesar de ter escapado à política durante toda a sua participação, já no final Costa foi questionado pela apresentadora sobre a "mancha negra" do seu mandato.

"Sim, foi um momento horrível e marcante, espero que não haja outros", respondeu. Quanto aos donativos, cujos critérios de distribuição e armazenamento foram postos em causa recentemente, Costa fez questão de esclarecer que os que passaram pelo Estado foram devidamente "auditados e esclarecidos". O problema, prosseguiu, foi que por "várias razões" - uma delas, destacou, "desconfiança do Estado" - muitas pessoas optaram por doar através de privados, de forma "espontânea e desorganizada".

"Quando vi aqueles armazéns vi que dificilmente as coisas poderiam correr bem", frisou Costa, afirmando ainda que o estado em que alguns dos bens estão, continuando por distribuir mais de um ano e meio depois dos primeiros fogos, "tem de ser esclarecido". Já Marcelo Rebelo de Sousa tinha defendido há dias, em reação à mais recente reportagem da TVI sobre o tema, ser preciso empenhar "meios legais, administrativos e judiciais" para esclarecer o caso.

A ida de Costa ao programa de Cristina Ferreira, onde cozinhou e levou a família para um momento em que de política pouco se falou, não é caso único. Em ano eleitoral - faltam dois meses para as eleições europeias e sete para as legislativas - e num programa que lidera as manhãs em termos de audiência, Assunção Cristas foi a primeira política a aparecer, praticamente nos mesmos moldes (também cozinhou, levou a família e mal falou de política). Marcelo Rebelo de Sousa telefonou a Cristina Ferreira para lhe desejar boa sorte no primeiro dia de programa. E Marisa Matias, candidata do Bloco de Esquerda à reeleição como eurodeputada, foi na semana passada entrevistada pela apresentadora sobre o seu percurso de vida, dessa vez sem tachos à mistura.