António Costa desvaloriza desentendimento com Angola por causa do caso Jamaica

António Costa só tem coisas boas a dizer sobre a relação entre Portugal e Angola: está a passar "uma fase muito boa", de "total sintonia", que representa até "o pico das melhores relações". Por isso, o primeiro-ministro desvaloriza, em declarações à SIC, o aparente mal-entendido que aconteceu entre os dois Governos nesta segunda-feira, em véspera da visita de Marcelo Rebelo de Sousa ao país.

O desentendimento aconteceu quando, esta segunda-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros angolano, Manuel Augusto, revelou em conferência de imprensa que o homólogo português, Augusto Santos Silva, lhe teria "pedido desculpa" pelo caso do bairro da Jamaica. No entanto, horas depois, o gabinete do ministro negava esta informação em declarações ao Expresso, confirmando apenas que houve contactos entre os dois Executivos e que "lamentou" o sucedido, sem nunca ter pedido desculpas pela atuação da polícia portuguesa.

Quem está esta terça-feira a chegar a Angola é Marcelo Rebelo de Sousa, que se prepara para uma visita de quatro dias ao país (o início da viagem está, oficialmente, marcado para quarta-feira, mas o presidente foi convidado para ir um dia mais cedo e festejar o aniversário do homólogo angolano, João Lourenço). Por isso mesmo, Costa desejou que a visita seja "excelente", dado o "jeito natural para o encontro entre países" que diz reconhecer a Marcelo Rebelo de Sousa, e rejeitou "alimentar" outras polémicas: "Houve um mal-entendido [no caso da Operação Fizz] durante vários anos, devido a um irritante (...) Mas está ultrapassado", garantiu à SIC.