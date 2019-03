Rio quer Poiares Maduro na lista às europeias

Miguel Poiares Maduro, ex-ministro de Pedro Passos Coelho e especialista em assuntos europeus, foi sondado para integrar a lista do PSD ao Parlamento Europeu, apurou o Expresso. As conversas ainda não tiveram um desfecho definitivo. Se aceitar, será provavelmente o número dois de Paulo Rangel.

