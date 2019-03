Próximo Governo dura dois anos: o vaticínio de Marques Mendes

Se o PS ganhar as próximas eleições sem maioria absoluta, vai formar governo sozinho e irá fazer acordos ora à esquerda, ora à direita. E “será provavelmente um governo para dois anos”, para cair a meio do mandato, no final de 2021, vaticina Marques Mendes. Tudo estará nas mãos da economia.

As estimativas do comentador político foram avançadas esta noite na SIC, durante o seu programa de análise aos principais acontecimentos da semana. A pretexto do 20º aniversário do Bloco de Esquerda, Marques Mendes foi elogioso em relação à capacidade que o partido teve de migrar de um partido de protesto para um partido do arco da governação, mas, ao contrário do que o BE gostaria, não o vê a ir para o Governo.

Primeiro, porque “ao contrário do que vários pensam, o primeiro-ministro não nutre grande simpatia pelo BE e muito menos pela ideia de fazer governo com o BE”. Aliás, “se tivesse necessidade de escolher um parceiro à esquerda, António Costa escolheria mais depressa o PCP que o BE”, diz.

Mas, ainda assim, nem um nem outro lá chegarão. António Costa avançará sozinho, e, não tendo maioria absoluta, “no Parlamento, haverá um equilíbrio de geometria variável: ora a geringonça; ora, acordos pontuais com o PSD”. E, nessa medida, “será provavelmente um governo para dois anos”. “O decisivo será o estado da economia”.