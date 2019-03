Costa ignora distritais e reforça Ana Catarina Mendes

“António Costa não é como António José Seguro. Está-se nas tintas para as guerrinhas das distritais.” A observação feita ao Expresso por um dirigente socialista ajuda a resumir o que aconteceu no desenho da lista do PS para as europeias: o líder socialista resistiu a pressões e ignorou os apelos de estruturas com peso, como as do Porto e Braga, que viram os seus candidatos atirados para lugares de segundo (ou ‘segundíssimo’) plano; Maria João Rodrigues, eurodeputada investigada por alegado assédio moral no Parlamento Europeu, multiplicou-se em declarações sobre o seu desejo de continuar, mas perdeu o comboio; Elza Pais, presidente das Mulheres Socialistas, ficou sem espaço; e até Lisboa, que tem agora Duarte Cordeiro como secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, teve pouca influência — o líder da FAUL queria indicar Marcos Perestrello como candidato, mas a intenção ficou por aí. Ana Catarina Mendes, secretária-geral adjunta do PS e a mulher que tem na mão a chave do aparelho socialista, foi determinante no desenho final da lista.

