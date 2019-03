Visita de Marcelo a Angola acelera pagamento de dívidas a empresas portuguesas

Numa semana de grande frenesim, as autoridades angolanas e portuguesas acertaram as agulhas para, em vésperas da visita oficial a Angola do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, concluírem a terceira fase do processo de certificação e regularização das dívidas às empresas portuguesas. O ministro angolano das Finanças, Archer Mangueira, revelou ao Expresso que “foram certificados créditos avaliados em 265 milhões de euros, dos quais foram já pagos 144 milhões”.

