Nelson de Souza: “Queremos aprovar cinco mil milhões de fundos em 2019”

Não é militante do PS e nunca sentiu “necessidade” de ser. Da estrita confiança de António Costa, é o homem que agora gere a milionária pasta dos fundos comunitários, depois da remodelação governamental que o elevou de secretário de Estado a ministro do Planeamento. Na primeira entrevista que dá na nova qualidade, Nelson de Souza assume que vai antecipar o calendário e esgotar todos fundos europeus do atual quadro comunitário PT2020 em 2019, ano de todas as eleições — mas recusa qualquer leitura de eleitoralismo. “São as regras do jogo, mas não é por isso que deixaremos de cumprir a nossa missão”, diz. Sobre o futuro, garante que o Governo está a fazer tudo para mitigar o corte de 7% proposto pela Comissão Europeia para o próximo quadro PT2030, ainda que não se comprometa com qualquer meta. Mas sorri (literalmente) perante a hipótese de ter em Pedro Marques, cabeça de lista do PS às europeias, um futuro comissário.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)