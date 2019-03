Rio espera que Governo e Banco de Portugal travem endividamento excessivo

Rui Rio encerrou esta sexta-feira as jornadas parlamentares do PSD voltando a alertar para o regresso do endividamento excessivo e para o risco colocado pelas baixar taxas de poupança em Portugal. E responsabilizou o Banco de Portugal e o Governo para impedirem que o país volte a cair em situações como as que levaram ao resgate externo.

"Espero que a banca portuguesa tenha aprendido alguma coisa com o que se passou em Portugal. Mas se não apreendeu o suficiente, espero que o Banco de Portugal (BdP) tenha apreendido o suficiente." Até agora o supervisor do sistema bancário não fez mais do que recomendações à banca comercial, mas Rio avisa que pode se preciso ir mais longe. "Espero que o BdP esteja atento, e no momento certo em que os números comecem a passar de um determinado patamar, o BdP aja."

O líder da oposição considerou que "seria absolutamente inadmissível que em Portugal se voltassem a repetir os erros e os portugueses fossem outra vez chamados a pagar os erros das administrações da banca comercial. Se a banca comercial resvala, espero que o BdP jamais permita que volte a acontecer o que aconteceu."

Uma responsabilidade que Rio estendeu ao Governo, que "tem meios, tem instrumentos", e por isso "no momento certo" estas duas entidades devem agir. O líder social-democrata insistiu que o Governo tem meios - nomeadamente fiscais - para no momento certo desincentivar o endividamento e incentivar a poupança.

Rio lembrou que em Portugal o crédito ao consumo cresceu 20% entre 2015 e o fim de 2018, e que a taxa de poupança, que em 1975 era de 20%, em 2017 foi de 3,7%. "Temos de inverter a lógica de que poupança tem a ver com austeridade e endividamento tem a ver com progresso. Não é nada disso."

“Meias verdades piores que mentiras”

Num discurso longo (46 minutos) em que passou em revista as críticas que tem feito ao Governo, Rio reiterou que o Executivo apoia o seu discurso em "meias verdades [que] são sempre piores que mentiras".

Os três principais triunfos reclamados por António Costa, segundo Rio, não são bem como o Governo conta: "criaram emprego, mas de fraco valor acrescentado, de fracos salários e muito emprego precário, [quando] uma das bandeiras do Governo era combater a precariedade"; "reduziram o défice público, é verdade, mas com cativações exageradas, cegas e muito pouco prudentes"; e "quando dizem que reduziram a dívida, está mais próximo da mentira do que da meia verdade", pois caiu a dívida em relação ao PIB, mas em valor absoluto, "aumentaram a dívida propriamente dita".

Só o PSD pode substituir o PS

Rio apontou três prioridades para o "Portugal de amanhã", sob governação do PSD - "Melhores empregos, melhores salários, melhores serviços públicos" e garantiu que nestes três aspetos, com a atual solução de Governo, "é absolutamente impossível o país esperar alguma coisa diferente do que tem tido". Para isso, diz, "era preciso ter semeado", e esta maioria só pensa no imediato.

O líder do PSD concluiu a sua apresentação com a sua fórmula para o sucesso: "Precisamos de melhor gestão, mais rigor, menos compatriota, mais coragem, mais reformismo, mais crescimento económico, e depois, a embrulhar, um discurso político de verdade e de coragem."

Com uma certeza. "Todos temos consciência que se for para mudar, para fazer uma política diferente, só há uma possibilidade, que é o PSD ganhar as eleições. Não é uma questão de concordarmos ou discordarmos, isto é factual. Para o próximo governo não ser dirigido pelo PS só há um partido com possibilidade de o substituir, não há outro."