PSD coloca um ponto final ao pagamento de quotas por atacado

Ao segundo dia das Jornadas Parlamentares, o PSD anunciou que, a partir desta sexta-feira, deixa de ser possível pagar quotas de militantes por “atacado ou de forma massiva”, uma prática com longos anos e “que era utilizada ilicitamente para tentar comprar votos e manipular resultados eleitorais internos”.

Em comunicado, o partido laranja avança que cada militante passará, assim, a receber uma notificação com uma referência de multibanco aleatória, que será apenas do conhecimento do próprio, com uma validade de 90 dias. Se não efetuar o pagamento durante este período, terá de solicitar uma nova referência.

Assim, em vez do pagamento em pacote e através de terceiros, a regularização de quotas passa a ser feita voluntariamente pelo militante ou, no limite, por quem ele permitir. Esta alteração só tem efeito prático a partir do dia 1 de março, não se aplicando aos avisos de pagamento de quotas dos meses anteriores, adianta ainda o PSD..

Até agora, a referência para pagamento obedecia sempre à mesma regra, ou seja, correspondia ao número de militante, antecedido de zeros, o que permitia que qualquer pessoa pudesse pagar as quotas de outros, com ou sem a sua autorização, ”desvirtuando as regras democráticas de qualquer ato eleitoral”, refere o partido. De acordo com o mesmo comunicado, a medida corresponde a um compromisso do atual presidente do partido, assumido ainda durante a campanha eleitoral interna, tendo em vista uma maior transparência, a reorganização administrativa e, sobretudo, a recuperação da credibilidade dos partidos políticos junto dos cidadãos.

Para Rui Rio, é importante que a militância seja exercida de forma participada e também que a população, nomeadamente os eleitores, reconheçam que os partidos são instituições confiáveis e que têm um papel determinante no funcionamento do sistema democrático.