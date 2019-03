Irmã de Rui Moreira quer e acredita que será eleita eurodeputada

Pedro Santana Lopes apresentou, esta-sexta-feira, no Porto, a lista completa de candidatos ao Parlamento Europeu, que titula de “bela lista ou grande lista” por não ter dúvida de que o novo partido “tem os melhores candidatos”. O líder do Aliança afirma que ainda não há 'outdoors' de campanha para as eleições de maio, mas avança que a mensagem andará em torno da “excelência de uma lista paritária, de gente sem experiência política, mas com experiência de vida profissional, e que não precisa da política para viver”.

No dia em que inaugurou a sede do novo partido no Porto, o recém-presidente da Aliança avança que o critério de escolha dos candidatos foi o da “credibilidade pela seriedade e competência”, razão que, diz, o levou a convidar a irmã do presidente da Câmara do Porto para número dois. “Não foi pelo nome de família, mas pelo seu percurso e obra feita na vida profissional no país e em Itália”, referiu Santana Lopes, concluindo que Maria João Moreira representa a fibra lutadora do Aliança e das gentes do norte.

A empresária de 52 anos, ex-diretora comercial da Riopele e ex-colaboradora da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), advertiu, à partida, que não tem experiência política, nunca foi filiada até agora num partido, embora admita que sempre gostou de política e do ambiente familiar de debate de ideias. Maria João Moreira justifica a militância no Aliança por ter “um líder que gosta do confronto de ideias” e ser um projeto capaz de dar uma nova esperança aos cidadãos, “numa altura em que os partidos tradicionais deixaram de responder aos seus anseios”.

A número dois da lista do Aliança frisa que parte para o seu primeiro desafio político determinada a combater a abstenção, que “chegou aos 66% nas últimas europeias, quando é na Europa que se tomam as grandes decisões estratégicas para o país”. A luta contra o alheamento é para Maria João a palavra de ordem das eleições de maio, face à inquietação de situações como o Brexit e a “encruzilhada do enfraquecimento das velhas famílias políticas europeias”. A concluir, a empresária anunciou que quer ser eleita, afirmando acreditar que o conseguirá para ajudar “a desmontar o jogo duplo de muitos Estados membros no fórum europeu e a nível nacional”.

Aliança vai ter deputados-sombra a marcar eurodeputados

O independente e antigo consultor do Presidente da República, Paulo Sande, que já havia sido anunciado cabeça de lista do Aliança às europeias, salientou que a escolha do Porto como palco da apresentação da lista de eurodeputados não foi casual, antes um sinal da vontade do Aliança em acabar com a macrocefalia nacional de Lisboa. “Temos pessoas na lista de todo o país, neófitos na política, mas que farão a diferença pelas novas ideias ", diz, garantindo que “não é democrático discutir o que se quer para as europeias com os mesmos que lá estão há 40 anos”.

“Sinto o medo do confronto com as nossas ideias por parte dos nossos concorrentes”, refere Paulo Sande, que anunciou a criação da figura do deputado-sombra durante o próximo mandato do Parlamento Europeu. Segundo Sande, cada candidato do Aliança, seja ou não eleito, ficará responsável por escrutinar o que faz e deixa de fazer cada europedeputado português em Bruxelas.

Apesar da projeção divulgada esta sexta-feira pelo Parlamento Europeu não ir além dos 1,7% de intenções de voto no Aliança, Pedro Santana Lopes garante que está confiante num resultado bem superior, sustentando ter tido acesso a uma sondagem em que o partido segue com 4% nas projeções, “quando ainda falta muito para crescermos”.

Para o líder do Aliança, eleger um deputado será uma vitória, dois uma vitória média e três um bom resultado. Além de sedes de campanha em Lisboa e no Porto, o partido terá ainda sedes nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, prometendo Santana Lopes reuniões da Comissão Política nacional descentralizadas por todo o país. “O Aliança é do país e para todo o país. É uma questão de convicção, não vamos cair no pecado secular de centralizar a nossa força política em Lisboa”, garante Santana.

Tal como Paulo Sande, também Santana Lopes advoga uma nova atitude por parte dos europdeputados do Aliança em Bruxelas, que não pode ser “a da subserviência e do come e cala”. “Depois de 30 anos na UE, o que interessa Portugal ser um país de primeira e do défice zero se continuamos a viver abaixo do nível médio dos cidadãos europeus”, questiona Santana, defendendo que a abstenção de rotina nas eleições europeias é, por isso, “quase um crime de lesa pátria”.

Depois de ter visitado a ala pediátrica do Hospital de São João, Pedro Santana Lopes pediu ao primeiro-ministro, António Costa, para visitar as instalações a funcionar em contentores há cerca de uma década, para tomar “conhecimento real” da situação.

“Eu não sei governar e tomar decisões sem ver `in loco´. O atual primeiro-ministro ainda não veio cá [à ala pediátrica] e acho que devia vir, e não estou a dizer isto como um jogo político, mas ver com os próprios olhos é outra coisa e permite a quem manda ter outra perceção e outra força para decidir, senão estamos sempre a decidir à distância, sem conhecimento real das situações”, afirmou aos jornalistas.

Frisando não querer ganhar um voto, nem fazer demagogia com esta situação, Santana Lopes considerou que António Costa tem de “ouvir e ver” como estão as instalações pediátricas para por as obras a andar mais depressa.