Ex-presidente da ERC diz que partidos que abriram guerra às 'fake news' produzem 'fake news'

Carlos Magno, nas jornadas parlamentares do PSD, pediu aos políticos que não legislem sobre notícias falsas, mas que definam o que é o “ato jornalístico”

Carlos Magno, ex-presidente da Entidade Reguladora da Comunicação Social (ERC) assegurou esta sexta-feira que os partidos políticos que mais falam contra as fake news são os mesmos que mais as produzem. "Geralmente quem fala em 'fake news' e acusa os outros de produzir fake news produz 'fake news'", disse o antigo responsável da entidade reguladora, falando nas jornadas parlamentares do PSD. A frase mereceu-lhe um aplauso da assistência, composta pelos deputados do PSD.

"Em Portugal há brigadas ideológicas a produzir 'fake news' a todos os níveis. Não sei se no PSD também se produzem, mas os governos produzem, os partidos políticos produzem e aqueles partidos políticos que decidiram abrir campanha contra as 'fake news' têm manifestamente uma grande fábrica e uma grande atividade de 'fake news'", afirmou Magno. Em Portugal, a questão das 'fake news', ou desinformação - e eventual criação de um quadro legal específico - tem sido levantada sobretudo pelo PS (e pela ministra da cultura, Graça Fonseca) e pelo Bloco de Esquerda.

Definir o ato jornalístico

Em relação à possibilidade de legislação sobre a realidade das 'fake news', Magno deixou um pedido aos partidos políticos: "Por favor não legislem".

Para o antigo jornalista e atual professor universitário, a questão da desinformação não é sequer um assunto do âmbito da ERC, mas uma questão que diz respeito "aos cidadãos".

A legislação, defende, deve focar-se numa separação mais clara entre informação e entretenimento, com a definição claro do que é o "ato jornalístico", nas suas várias dimensões: a técnica, a ética, a prática é a atitude.

"Seria bom que não se confundisse um jornalista com um entertainer", disse Magno, sublinhando que não é a mesma coisa "uma entrevista feita pela Cristina Ferreira ou pelo José Alberto Carvalho".

Numa manhã em que o painel de debate tinha como tema "O Portugal que queremos", o tema das 'fake news' foi o que provocou mais comentários e perguntas da plateia.

Participaram também, para falar de outras matérias, David Justino (vice-presidente do PSD), Hernâni Dias (presidente da Câmara de Bragança), Alexandre Lourenço (presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares) e João Costa (da Associação Têxtil de Portugal, que substituiu o anunciado António Saraiva, presidente da CIP).

O moderador, Nicolau Santos (presidente da Lusa e ex-diretor-adjunto do Expresso), ainda ouviu Carlos Magno a recordar as responsabilidades que teve no caso Batista da Silva, indivíduo que se fez passar por consultor das Nações Unidas, enganado vários órgãos de comunicação social.