PSD quer “revisão geral do que os deputados recebem pelo seu trabalho”

Fernando Negrão, líder parlamentar do PSD, defendeu esta quinta-feira "uma revisão geral daquilo que os deputados recebem pelo seu trabalho", no sentido de que "fique tudo muito mais claro" em relação ao vencimento e aos subsídios e abonos que os deputados auferem as suas funções.

"Podem continuar a receber o mesmo vencimento e um suplemento para deslocações que seja o conjunto de todos os abonos [que são pagos atualmente] ", esclareceu Negrão em declarações aos jornalistas.

O dirigente social-democrata falava no final de uma reunião à porta fechada, durante as jornadas parlamentares do PSD, na qual foram abordadas as questões que estão em debate na Comissão da Transparência da Assembleia da República e no grupo de trabalho criado para rever as atuais regras de pagamento dos abonos de deslocação dos deputados. Um regime que ficou sob fogo depois de o Expresso noticiar que vários deputados das regiões autónomas (nomeadamente o líder parlamentar do PS, Carlos César) são reembolsados por despesas de deslocações que já haviam sido pagas pela Assembleia da República. Para além deste caso, tem havido inúmeras notícias sobre parlamentares que têm residência em Lisboa mas dão moradas de outras localidades, para receberem um subsídio de deslocação que lhes engrossa o vencimento mensal.

O atual regime de pagamento de deslocações é tão intrincado que Fernando Negrão reconheceu que por vezes os próprios deputados não percebem o que vêem no seu recibo de vencimento. Daí a sua exigência de uma revisão que deixe tudo "claro como água". "Simplificando dá-se mais clareza", defendeu.

Falando das negociações que decorrem na AR - e que deverão ser terminadas até ao final de março - Negrão disse estar com a "sensação de que estamos a remendar" a situação, e não a mudá-la mesma. "Não resolvemos este problema com remendos", avisou.

Sobre o regulamento interno que prometeu há meses para o grupo parlamentar do PSD, Negrão informou que espera pelas decisões do Parlamento, pois, como há "quadros sancionatórios", os sociais-democratas querem sinergias alinhadas com as que forem definidas para os restantes grupos parlamentares.