Os 8+1 do PS às europeias

Já é conhecida a lista do PS às próximas europeias. A grande novidade é a inclusão de Margarida Marques, ex-secretária de Estado dos Assuntos Europeus de António Costa (deixou o Governo em julho de 2017), que será candidata a eurodeputada numa lista que, tal como prometeu António Costa, será 100% paritária.

A deputada socialista acaba por substituir a eurodeputada Maria João Rodrigues, que, tal como o Expresso avançou esta tarde, foi afastada da corrida por estar a ser investigada por alegado assédio moral no Parlamento Europeu.

Como era público, Pedro Marques e Maria Manuel Leitão Marques serão os dois primeiros candidatos a eurodeputados. Em terceiro, seguirá Pedro Silva Pereira, que continua assim no Parlamento Europeu. Margarida Marques será o quarto elemento da lista.

Das regiões autónomas, duas novidades: André Bradford, até agora líder parlamentar socialista na Assembleia Regional, foi a escolha do PS/Açores; Sara Cerdas, com 29 anos, foi a escolha do PS/Madeira, e sucede a Liliana Rodrigues, que perdeu a confiança do aparelho local. Os dois seguirão na quinta e sexta posição, respetivamente.

Em sétimo lugar, segue Carlos Zorrinho, eurodeputado e coordenador do grupo parlamentar socialista em Bruxelas. Isabel Santos, deputada do Porto, eleita pelo círculo eleitoral do Porto, fecha o grupo dos oito — em teoria, é este o número de eurodeputados que o PS pode eleger nas próximas eleições.

E, tal como o Expresso tinha antecipado, Manuel Pizarro, presidente da Federação PS/Porto, ocupará o nono lugar da lista. O socialista alimentava expectativas de constar nos primeiros oito lugares da lista dos socialistas às eleições europeias - grupo que tem praticamente garantida a eleição, mas as escolhas de António Costa, as imposições de outras estruturas e a vontade de obedecer a lógicas paritárias - quatro mulheres, quatro homens - atiraram o ex-secretário de Estado para um lugar dos fundos. A grande expectativa de Pizarro é a de que o PS eleja mais um eurodeputado do que em 2014, o que garantiria uma entrada direta no Parlamento Europeu. Há outro cenário que lhe permite sonhar: a possibilidade de Pedro Marques ser escolhido para comissário e assim libertar um lugar na bancada socialista.

Isabel Estrada, diretora da licenciatura de Ciência Política e do Programa de Doutoramento de Ciência Política e Relações Internacionais da Universidade do Minho, será a décima da lista. João Albuquerque presidente do YES- Young Européen Socialist, a juventude do Partido Socialista Europeu, e Selene Martinho, empresária, ocupam o 11º e 12º lugar, respetivamente.