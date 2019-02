CDS pede ao PPE que expulse ou suspenda partido de Viktor Orbán

O CDS decidiu, esta quinta-feira, tomar uma posição dura contra o regime húngaro e o seu líder, Viktor Orbán, em vésperas das eleições europeias de maio - apesar de os problemas se arrastarem há anos. Os democratas-cristãos enviaram uma carta dirigida à presidência do PPE, a família política em que tanto CDS como PSD e o Fidesz de Orbán se inserem no Parlamento Europeu, a pedir que aquela força política seja suspensa ou mesmo expulsa.

Na carta, a que o Expresso teve acesso, o CDS refere problemas internos causados pelo Fidesz no seio do PPE, numa escalada de tensão, conflitos e declarações que diz ter “claramente e propositadamente quebrado a união” daquela família política e dos seus objetivos comuns. As diferenças que os separam, argumenta, “são demasiado cruciais para ser mantidas” e por isso merecem uma resposta de todos os partidos que compõem o PPE, defende o partido português.

Na mesma missiva, assinada pela presidente do partido, Assunção Cristas, e o eurodeputado único (e candidato à reeleição), Nuno Melo, os democratas-cristãos tentam demarcar-se das posições controversas assumidas pelo primeiro-ministro Orbán, lembrando que “apoiam ativamente” uma “democracia plural e livre”, assim como “o respeito pelos direitos humanos” e o Estado de Direito. O problema, argumentam, é que todos estes pontos estão a ser postos em “perigo” - e, por isso, devem ser defendidos com “união e clareza”. Ou seja, no PPE, por muita importância que se dê à pluralidade e diversidade de opiniões, deixou de haver espaço para as posições muitas vezes consideradas extremistas, nacionalistas e eurocéticas de Orbán.

O CDS invoca assim o artigo nono dos estatutos daquela família política europeia para pedir que o partido em causa seja suspenso ou mesmo excluído do grupo. “As ações e declarações deste partido húngaro, contra o próprio PPE, e as atitudes do seu governo colocam em causa o próprio sentido de unidade e pertença a um projecto europeu democrata-cristão, baseado nos direitos humanos, na democracia pluralista e liberal e no Estado de Direito”, resume o eurodeputado Nuno Melo, em declarações enviadas por escrito, acrescentando ainda que o CDS quer ouvir todos os membros mas especialmente o próprio Fidesz para avaliar o seu compromisso com “os princípios e valores” daquela família política.

Os centristas desafiam ainda o PS a fazer a mesma reflexão, tomando uma decisão sobre “partidos e governos que não respeitam os valores ou não protegem o Estado de Direito na Europa”. Os exemplos dados pelo CDS passam pelo partido socialista romeno e a sua “tentativa de aprovação de leis de amnistia que permitiriam evitar a condenação de políticos como o socialista Liviu Dragnea, chefe do partido”, ou o governo socialista de Malta, “envolvido em casos de corrupção”, concluem.

Tensão na Europa

O apelo do CDS surge numa altura em que se noticia que o próximo encontro do PPE, a 20 de março, deverá espelhar as tensões causadas pela permanência do partido húngaro no grupo, sobretudo na sequência de o Governo de Orbán ter lançado uma campanha anti-europeia que tem como alvo o líder da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker (da mesma família política) e de o líder húngaro ter dito recentemente que a União Europeia “não aprendeu nada com os horríveis ataques terroristas dos últimos anos” e quer “trazer ainda mais migrantes para a Europa” - uma “conspiração ridícula”, veio Bruxelas responder.

Segundo o “The Guardian”, os partidos da Holanda, Finlândia ou Luxemburgo que se inserem neste grupo político estarão a pensar assumir uma posição semelhante, tendo criticado publicamente a postura de Orbán. A sucessora de Angela Merkel no seu partido (CDU), Annegret Kramp-Karrebauer, também já veio dizer que cabe ao Fidesz provar que o seu lugar ainda é no PPE, juntando-se assim às vozes que pressionam Orbán na Europa.