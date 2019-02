Bloco de Esquerda vai pela primeira vez a Angola

A deputada bloquista Maria Manuel Rola fará parte da comitiva de Marcelo Rebelo de Sousa, na visita oficial a Angola, que decorre na próxima semana. É a primeira vez que o BE visita oficialmente o País e o reconhecimento do papel de João Lourenço com quem, aliás, a direção bloquista se reuniu, na altura da visita a Portugal do novo Presidente angolano

O Bloco vai estar presente com um deputado na visita de Estado que o Presidente da República fará a Luanda, porque "acompanha a expectativa de quem, em Angola, luta pelos direitos humanos e pela democracia". A declaração é de fonte oficial do partido que, pela primeira vez na sua história, aceitou integrar uma comitiva oficial numa visita àquele país africano.

Maria Manuel Rola, uma das mais jovens deputadas da bancada do Bloco, será a representante do partido na comitiva. Ainda não está estabelecido o programa de contactos que, eventualmente, venham a ser desenvolvidos.

A participação de um dirigente bloquista nesta viagem confirma a mudança de atitude do BE face à situação política angolana, depois da chegada ao poder de João Lourenço. O Bloco, que foi dos partidos mais críticos das autoridades angolanas no tempo do anterior Presidente da República, chegou mesmo, há nove anos, a recusar um encontro com José Eduardo dos Santos, na altura de uma visita oficial a Portugal.

Em novembro do ano passado, por ocasião da visita de João Lourenço a Portugal, o Bloco compareceu à sessão solene realizada no Parlamento em honra do presidente angolano e aceitou um encontro privado, que viria a decorrer no Hotel Ritz, em Lisboa, onde se instalou a imensa comitiva que acompanhou o Presidente de Angola.

Na altura, Pedro Filipe Soares, líder da bancada parlamentar do BE assumiu que a posição do partido face a Angola "não é imutável". Catarina Martins que, com Pedro Filipe Soares, participou no encontro com João Lourenço, viria a reconhecer que existem "alguns sinais de mudança" com a chegada ao poder de um novo Presidente. E fez votos de que "os sinais se possam converter em mudanças muito concretas, em nome do pluralismo, das liberdades e do desenvolvimento".