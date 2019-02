Irmã de Rui Moreira é nº. 2 da Aliança. Santana um mês na estrada

Maria João Moreira, irmã do presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, é o segundo nome da lista de candidatos da Aliança às eleições europeias. A lista será apresentada no próximo sábado na sede do novo partido no Porto, ao lado da Casa da Música.

Presentes na sessão vão estar o líder do partido, Pedro Santana Lopes, o cabeça de lista, Paulo Sande, e os restantes membros da lista, que integra Maria João Moreira e Bruno Costa, professor na Universidade da Beira Interior, como primeiros nomes.

Rui Moreira chegou a ser dado como potencial apoiante da Aliança, coisa que nunca se chegou a confirmar. Quando formalizou a criação do partido, Santana Lopes assumiu, no entanto, ter uma velha amizade com o presidente da Câmara do Porto. Posteriormente, chegaram a ter um almoço a sós na Invicta.