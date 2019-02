Santana entrega registo criminal: “Não foi condenado, não está acusado, não tem processo pendente, situação tributária normal”

Pedro Santana Lopes decidiu formalizar a entrega no partido do seu registo criminal acompanhado de uma declaração de honra. O primeiro, esclarece que o líder da Aliança não está condenado, acusado ou com processo pendente no que toca a uma série de crimes, e que tem em dia as suas contribuições ao fisco e à Segurança Social. A segunda assume o compromisso de informação imediata para aplicação das devidas sanções, caso algo mude nesta folha de serviço.

Não é costume este tipo de procedimento nos partidos e acontece no Aliança após uma primeira (e rápida) nódoa na imagem da equipa diretiva. Dez dias depois do primeiro Congresso do partido, onde Pedro Santana Lopes fez do combate à corrupção uma bandeira, um dos seus vice-presidentes, Carlos Pinto, foi acusado de peculato. Pôs o lugar à disposição e a direção do Aliança decidiu pela suspensão do mandato até conclusão do processo.

Santana jura que não está em causa empurrar Carlos Pinto, que até pôs o lugar ao dispôr e que lhe comunicou só ter sido informado da acusação depois do Congresso. Mas, pelo sim, pelo não, decidiu dar o exemplo.

Eis o registo criminal de Santana: "Não foi condenado por sentença transitada em julgado, pela prática de crime doloso contra a vida, a liberdade das pessoas ou por crime de falsificação e falsidade, de usurpação de funções, crime cometido no exercício de funções públicas, crime fiscal, ou crime de natureza económico-financeira". "Não se encontra pendente qualquer processo judicial de que seja parte". "Não se encontra acusado ou pronunciado por prática de qualquer crime descrito atrás ou crime punível com pena de prisão superior a cinco anos". E "tem a sua situação tributária e perante a Segurança Social regularizada".

Segue-se a declaração de honra: "No caso de qualquer alteração, de imediato informará a Direção Política Nacional da Aliança, a qual poderá determinar ou propor a suspensão ou cessação das funções executivas no partido".