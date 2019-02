António Costa sobre negociações com professores: “Não escondo algum pessimismo”

O primeiro-ministro português mostrou-se esta segunda-feira “pessimista” em relação às negociações entre o Governo e os professores. Em Sharm el-Sheikh, no Egito, à margem da primeira cimeira União Europeia-Liga Árabe, em que participa, António Costa justificou a sua posição lembrando as declarações recentes do líder da Fenprof.

“Perante as declarações de total intransigência [de Mário Nogueira], não escondo algum pessimismo”, afirmou aos jornalistas.

Este domingo, ao jornal online “Eco”, e a propósito do encontro que esta tarde decorre no Ministério da Educação, o líder sindical afastou por completo a possibilidade de ser alcançado um acordo se o Executivo não aceitar o descongelamento das carreiras exigido: nove anos, quatro meses e dois dias. “Isso está fora de hipótese“, afirmou.

António Costa manifestou, no entanto, a esperança de que “entre as declarações feitas e a postura sindical” assumida esta tarde haja alguma evolução”, para que se possa “avançar de forma construtiva”.

Sobre o aviso deixado pelo ministro das Finanças, Mário Centeno, quanto a “não existir margem para mais despesa”, o primeiro-ministro limitou-se a comentar que essa “é uma realidade por todos constatável”.

Costa saudou possível adiamento do Brexit

“Quem define o teto da despesa não é o Governo, é o Parlamento ao aprovar o Orçamento do Estado”, disse Costa, acrescentando que é esse limite estabelecido “que o Executivo tem de respeitar”.

No dia em que o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, frisou que a primeira-ministra britânica, Theresa May, precisa de ter um novo acordo com apoio para apresentar na cimeira comunitária prevista para 21 e 22 de março, em Bruxelas; e numa altura em que a extensão prolongada do período de negociação ganha cada vez mais força, António Costa comentou também o processo relativo ao Brexit.

O primeiro-ministro saudou “a oportunidade de as coisas se poderem resolver com mais tempo”. “Não vamos desistir de criar condições para que o processo se desenvolva de forma articulada, em vez de acontecer de uma forma caótica”, disse.