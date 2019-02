Bloco. Críticos contestam entrada em Governo e exigem mais democracia

Fundadores do Bloco de Esquerda, deputados, autarcas eleitos e militantes de base reúnem-se este sábado em Vila Nova da Barquinha para debater uma proposta de orientação política para o partido. Pedem mais “democracia interna” e, sobretudo, tecem duras críticas à aproximação ao PS que tem marcado os anos de ‘geringonça’. Chamam-se “Via Esquerda” e este é o segundo encontro que fazem depois de, em julho do ano passado, terem começado a organizar-se como corrente crítica dentro do Bloco de Esquerda.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)