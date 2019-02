Cristas nega ter favorecido genro de Cavaco na venda do Pavilhão Atlântico

Foi um dos argumentos que PS e Bloco de Esquerda arremessaram contra Assunção Cristas esta semana: a centrista estaria a apresentar a sua moção de censura para desviar as atenções da investigação da TVI que a envolvia num alegado processo de favorecimento a Luís Montez, genro de Cavaco Silva, na venda do Pavilhão Atlântico. Agora, Cristas vem responder numa entrevista concedida ao "Polígrafo", negando ter favorecido Montez e garantindo que o processo foi "claro, transparente, cristalino e escrutinado".

Na reportagem da TVI, são reveladas escutas que mostram os esquemas entre Zeinal Bava, então CEO da PT, e Ricardo Salgado, presidente do BES, para financiar a compra do Pavilhão Atlântico por parte de Luís Montez em 2013, num processo que envolveu três candidaturas e que, segundo Álvaro Covões - um dos concorrentes - não terá sido feito em condições de igualdade e transparência (com Montez a ter acesso a informação privilegiada). À época, Assunção Cristas, então ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, tinha a tutela do concurso e disse à TVI que a lei foi "cumprida".

Questionada pelo Polígrafo, Cristas insiste: "Houve um processo concorrencial, com três candidaturas, uma delas melhor do que as outras, e foi essa que venceu. Dá-se o caso de ter sido o Luís Montez. Podia ter sido outra pessoa qualquer". E dá os seus argumentos para defender a forma como o processo ocorreu: "O processo foi claro, transparente, cristalino, escrutinado. De resto, depois de a decisão ter sido tomada, o candidato internacional elogiou o processo pela sua transparência e competitividade".

Quanto às queixas de Álvaro Covões, que na reportagem diz estar certo de que Montez teve acesso a informação privilegiada e ter estranhado os moldes em que o concurso ocorreu, responde Cristas: "Outro [concorrente] achou que havia ali uma questão de concorrência que se colocava e recorreu para a Autoridade da Concorrência. O processo esteve mais um ano na Autoridade da Concorrência e no fim esta concluiu que não havia problema nenhum. (...) Os critérios eram claros: ficaria com o Pavilhão Atlântico quem oferecesse o melhor preço e assim foi". O melhor preço foi conseguido então com o apoio da PT, de Zeinal Bava, mas sempre com a influência de Salgado.

Na mesma entrevista, Cristas nega ainda ser "amiga" de Luís Montez, dizendo "nunca" ter falado com o genro de Cavaco sobre o processo e ainda não ter sido contactada pelo Ministério Público para prestar declarações sobre o caso.

Durante o debate sobre a moção de censura ao Governo, nesta quarta-feira, a esquerda - exceto o PCP - recorreu ao argumento do processo do Pavilhão Atlântico para atacar Cristas. Logo na primeira intervenção em nome dos socialistas, o deputado Ascenso Simões disparou: "Eu sei que em política por vezes é necessário criar novos factos políticos para resolver alguns velhos fantasmas". Mais tarde, pelo BE, foi a coordenadora, Catarina Martins, que acusou a centrista de tentar criar uma "cortina de fumo" e "um biombo grande suficiente para tapar o Pavilhão Atlântico".