Ex-ministro de Mitterrand acusa Maria João Rodrigues de falta de democracia

Em causa está a escolha do próximo secretário-geral da Fundação Europeia de Estudos Progressivos, de que a eurodeputada é presidente. O francês Henri Nallet diz que o processo está "viciado por fragilidades". Maria João Rodrigues diz que "é claro" e "profissional".

O descontentamento do ex-ministro de François Mitterrand está patente na carta que Henri Nallet escreveu esta segunda-feira a Maria João Rodrigues: na missiva, questiona o processo de escolha do novo secretário-geral da Fundação Europeia de Estudos Progressivos (FEPS) - o mais importante think tank socialista em Bruxelas - de que eurodeputada socialista é presidente. Pede-lhe ainda que suspenda o procedimento e "regresse a um processo de escolha mais aberto e mais democrático".

Henri Nallet é o Presidente da Fundação Jean Jaurès - que está ligada à FEPS - e na passada sexta-feira participou numa reunião para selecionar os três melhores candidatos ao lugar de secretário-geral. Mas para o francês, esse encontro esteve "viciado por várias fragilidades, algumas das quais podem ser consideradas irregularidades".

Na carta a que o Expresso teve acesso, o francês considera que o comité de seleção "estava manifestamente incompleto" e aponta para a ausência do atual secretário-geral, que segundo Nallet "é quem conhece melhor as características do cargo".

Maria João Rodrigues defende, em declarações ao Expresso, que se trata de um "processo completamente profissional", "claro" e "transparente", cujos critério estão publicados na página da FEPS.

A vaga para secretário-geral da Fundação Europeia de Estudos Europeus foi anunciada a 19 de dezembro. Nesse dia, o processo de escolha foi publicado no site da FEPS, especificando os critérios de escolha no novo secretário-geral em termos de experiência profissional, formação académica e características pessoais.

No site, é também explicado que até 14 de fevereiro haveria uma "avaliação inicial dos dez melhores candidatos pelos membros do comité de seleção", fase que Nallet põe agora também em causa.

Na carta, Henri Nallet diz que durante a reunião da passada sexta-feira lhe foi apresentada "uma lista de dez candidatos cuja composição foi estabelecida exclusivamente pela presidência em função de critérios não verificados, nem pelo Bureau, nem pelo dito comité de seleção".

Maria João Rodrigues já respondeu a Nallet, a defender o processo, mas segundo fonte da Fundação Jean Jaurès a resposta "não foi considerada suficiente" e os franceses estarão agora à procura de apoio junto de outros membros do Bureau (Secretariado) da FEPS.

Questionado sobre o caso, Sergei Stanishev, presidente do Partido Socialista Europeu (PES) e membro do Bureau, não alinha com Nallet. Ao Expresso, um porta-voz do PES diz que "o processo de seleção foi apresentado no final ano e que ninguém na altura levantou qualquer preocupação".

Nallet também reconhece na carta que no início da reunião "aceitou o procedimento", mas contrapõe que, "após ter participado durante toda a manhã no que pareceu uma escolha predeterminada", seria mais útil para a FEPS mudar o método e dar o exemplo de que "aplica os mesmos princípios democráticos e transparentes que exige às instituições comunitárias.