Comité de Seleção da FEPS sai em defesa de Maria João Rodrigues

Depois de um ex-ministro francês ter apontado uma alegada falta de democracia interna no processo de escolha do secretário-geral do think tank socialista mais relevante de Bruxelas, a portuguesa Maria João Rodrigues - que preside à fundação em causa -, teve uma vitória: o Comité de Seleção concluiu não ter havido irregularidades.

Na reunião desta quinta-feira sobre a escolha do novo secretário-geral do maior think tank socialista em Bruxelas - uma fundação presidida pela eurodeputada Maria João Rodrigues -, o Comité de Seleção concluiu que o processo respeitou as regras, e repescou mais dois candidatos para a fase final. No início da semana, um dos membros do comité e ex-ministro francês considerou que o processo continha possíveis irregularidades e deveria ser mais democrático, como noticiou o Expresso.

Na origem da troca de críticas estaria a passagem à fase final de determinado ou determinados candidatos e não de outros, durante o processo de seleção do novo secretário-geral da Fundação Europeia de Estudos Progressivos (FEPS), que é liderada pela socialista Maria João Rodrigues. E que levou um ex-ministro francês a pedir que o processo - no qual também participou enquanto membro de seleção - fosse suspenso e se tornasse "mais aberto e mais democrático".

Mas na reunião que decorreu, esta quint-feira, em Bruxelas, o Comité de Seleção concluiu que o processo "foi corretamente conduzido, de acordo com as regras definidas em pormenor pelo Bureau da FEPS". As conclusões do encontro, a que o Expresso teve acesso, indicam ainda que "todos os candidatos que preenchiam as condições foram avaliados, confirmados e depois selecionados por votação secreta".

No início da semana, Henri Nallet, ex-ministro da Agricultura e da Justiça durante a presidência de François Mitterrand e atual Presidente da Fundação Jean Jaurès, escreveu uma carta a Maria João Rodrigues, criticando a reunião de seleção na qual tinha participado no dia 15 de fevereiro, considerando que estava "viciada por várias fragilidades", algumas das quais poderiam "ser consideradas irregularidades". O socialistas francês apontava para o que lhe parecia ser uma "escolha predeterminada" no processo.

Na resposta, Maria João Rodrigues negou "categoricamente a existência de qualquer irregularidade" e, ao Expresso, disse que o processo tinha sido "claro", "profissional", estando os critérios publicados no site da FEPS desde 19 de dezembro passado.

Esta quinta-feira, já não foi Nallet a participar no novo encontro do Comité de Seleção de escolha do secretário-geral, mas sim o ex-primeiro-ministro e socialista francês Jean Marc Ayrault, em representação da Fundação Jean Jaurès. É ele que assina as conclusões, juntamente com mais cinco membros ligadas à FEPS, incluindo o Presidente dos Socialistas Europeu, Sergei Stanishev, e Maria João Rodrigues, que é também eurodeputada do PS.

Da reunião sai também a decisão de fazer passar à fase final uma shortlist de cinco candidatos que vão ser entrevistados na próxima semana pelos membros do Bureau da FEPS. No encontro anterior de dia 15, e de acordo com a carta de Nallet, tinham sido já escolhidos três candidatos para passar à última etapa, mas essa lista agora voltou a alargar-se.