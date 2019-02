Aliança: a primeira nódoa no “Congresso lindíssimo”

A primeira baixa na direção da Aliança serviu de lição. A partir de agora, anunciou Pedro Santana Lopes esta quarta-feira à noite na SIC, os membros eleitos do novo partido ficam obrigados a entregar registo criminal. Se a regra já estivesse em vigor, Carlos Pinto, o vice-presidente que foi suspenso por estar acusado de peculato, tinha ficado à porta. "Se tivesse conhecimento destas situações, as coisas não teriam sido assim", reconheceu Santana Lopes.

O líder da Aliança recusa-se a aceitar que este episódio manche a imagem do seu novo partido, que fez do combate à corrupção uma bandeira. "Não. Tivemos um Congresso lindíssimo. Muito bonito", afirmou. E com a experiência que lhe assiste, foi rápido a dar a volta ao texto: "A partir de agora, quem for eleito pelo partido tem que apresentar um certificado de registo criminal e fazer uma declaração de que não tem nenhum processo pendente contra si".

Carlos Pinto, o ex-presidente da câmara da Covilhã que trocou o PSD pela Aliança e que terá informado Santana de que só foi notificado da acusação depois do Congresso do seu novo partido, tem contra si - além da acusação de peculato - um outro processo de 2017 em que chegou a ser condenado mas do qual recorreu e que aguarda decisão final. Santana Lopes entende que "ele é que tem que esclarecer". Como líder da Aliança, recusa-se a precipitar julgamentos: "Prefiro perder alguns votos do que vergar nos princípios. Respeito a pessoa humana e a presunção de inocência", afirmou.

Outra coisa é a Aliança "não poder ser prejudicada" e a saída encontrada pela direção do partido - que nas últimas 24 horas oscilou entre a demissão do vice-presidente e a sua suspensão, tendo prevalecido a última - foi uma espécie de meio caminho. Santana Lopes diz que "a expulsão era estar a substituir-me ao tribunal". Mas o princípio agora instituído é uma forma de o novo partido mostrar que "está fazer o que não é costume fazer-se nos partidos".

"Viemos para fazer diferente". Pedro Santana Lopes aproveita a situação para dar o exemplo e diz que "gostaria de ver as outras forças políticas a fazer o mesmo". Carlos Pinto foi acusado pelo Ministério Público dos alegados crimes de peculato, prevaricação e participação económica, num processo que envolve a construção de uma casa de família que o MP acredita ser ilegal.

Santana diz que desconhecia este processo e que, sobre o de 2017, foi-lhe dito que "era um processo respeitante a taxas e que por duas vezes lhe tinham dado razão".

No Congresso fundador da Aliança, há 10 dias, em Évora, Santana Lopes fez do combate à corrupção uma bandeira. Agora, com a primeira nódoa no pano, avança com uma medida similar à que o Ciudadanos já estreara em Espanha. O novo partido espanhol recorreu mesmo a uma empresa de auditoria para monitorizar toda a informação sobre os seus candidatos.