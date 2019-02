Tudo o que o professor Farinho disse ao Expresso sobre Sócrates

Na sequência da polémica sobre as suspeitas levantadas no relatório final do inquérito-crime da Operação Marquês sobre até onde foi a ajuda que Domingos Farinho deu para a tese de mestrado que o ex-primeiro-ministro José Sócrates concluiu durante o verão de 2013 em Sciences Po, em Paris, este professor de Direito aceitou responder por escrito ao Expresso.

Parte das respostas foi já publicada na edição do semanário deste sábado, no qual revelámos que a instituição de ensino pondera retirar o mestrado a Sócrates.

A seu ver a ajuda que prestou a José Sócrates está dentro do que é admissível, do ponto de vista da honestidade intelectual, no âmbito de uma tese de mestrado?

Como tive oportunidade de explicar em vários momentos e, desde logo ao diretor da minha faculdade, a minha colaboração realizou-se sobre os textos que me foram sendo enviados e dados pelo Eng.º José Sócrates, ao longo de cerca de seis meses. Foram-me sendo enviadas e dadas várias versões de cada capítulo, quase sempre em texto corrido com indicação sumária e incompleta das citações e notas de rodapé, sobre as quais fiz formatação de texto, corrigi aspetos que a meu ver melhoravam a leitura e perceção do texto e, como também expliquei, introduzi praticamente todas as referências bibliográficas e notas de rodapé indicadas pelo Eng.º José Sócrates, a partir das obras referidas, que na maioria dos casos estavam apenas sumariamente indicadas no texto, sem referência completa ou citação, e que tive de verificar e traduzir.No que diz respeito à sua questão sobre a honestidade intelectual do trabalho no âmbito de uma tese de mestrado, não tendo eu realizado a investigação que suporta a dissertação (aliás, não sendo sequer da área ou percebendo do assunto - sou um jurista, especializado em direito administrativo e direito do sector social), não tendo escrito o texto original e não sendo responsável pelo texto final (mesmo quanto às revisões que fiz no texto, uma vez que muitas delas não foram aceites pelo Eng.º José Sócrates) entendo que não há qualquer razão, para mais face à prática de revisões, traduções e apoios à investigação que sucedem no âmbito de investigações académicas, de considerar-se que houve alguma violação de princípios ou regras éticas respeitantes à atividade académica em causa.

Rui Duarte Silva

O pagamento de 40 mil euros pela ajuda prestada está dentro do que considera justo e proporcionado no meio académico para uma revisão formal e uma co-orientação de uma tese de mestrado?

Desconheço quais são os valores praticados em atividades deste tipo e não tenho por isso qualquer comparação. Os critérios que levei em consideração para aceitar o valor em causa prenderam-se com o histórico dos meus rendimentos profissionais, as minhas expectativas face às minhas qualificações e o facto de o trabalho realizado para o Eng.º José Sócrates, por não ter horários definidos e por ter sido feito com prazos várias vezes curtos, impedir que nesse período pudesse comprometer-me com qualquer outra atividade profissional para além das minhas funções como professor e investigador na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

Alguns e-mails que enviou a José Sócrates enquanto a tese de mestrado estava a ser elaborada parecem demonstrar que o seu trabalho incluiu investigação própria da sua parte bem como a escrita de partes originais do documento — e não a mera revisão do texto e orientação do trabalho. Como comenta isto?

Como expliquei em resposta anterior e confrontando os emails que refere, tudo o que escrevi na tese do Eng.º José Sócrates diz respeito a referências bibliográficas e/ou citações de autores, quer no corpo de texto, quer em notas de rodapé, para além da normal revisão de texto que me pareceu pouco claro ou que formalmente me parecia ficar melhor de outro modo, muitas vezes consistindo em propostas de passar referências do corpo de texto para notas de rodapé ou vice-versa.

Essas referências ou citações, como também expliquei acima, e tive oportunidade de explicar ao diretor da minha faculdade, não foram pesquisadas por mim e constavam de referências do próprio texto enviado pelo Eng.º José Socrates ou enviadas em e-mails autónomos, embora de forma sumária ou incompleta, ou ainda de livros e artigos enviados pelo Eng.º José Sócrates. Nessa medida, tive de confirmar em vários livros e artigos enviados pelo Eng.º Sócrates as referências por ele referidas.

Trabalhei sempre a partir desses elementos, cujo texto tive de verificar e na maioria das vezes, como referi também acima, traduzir e inserir no local certo do corpo de texto ou de notas de rodapé, fazendo também a consequente formatação, exigida pelas regras de estilo do mestrado. Sublinho pois que nada tive que ver com a investigação, que não escrevi o texto original nem sou de modo algum responsável pelo texto final.

Aliás, os próprios e-mails dão conta disso pois em quase todos eles, justamente para situar o que estava a fazer em cada momento, refiro-me à formatação do texto e das notas de rodapé, e aos autores ou obras em causa. Todos estes elementos estavam indicados nos textos enviados ou dados pelo Eng.º José Sócrates e sobre os quais trabalhei, sendo necessário integrar as citações e referências e formatar o texto adequadamente, como referi.

Noto também que não são referidos [pela investigação criminal da Operação Marquês] emails que indicam expressamente o que estou a dizer, consistindo em textos dos vários capítulos da tese do Eng.º José Sócrates, pedindo-me para integrar as referidas citações e formatar o texto. Havendo apenas referência a alguns e-mails, que surgem descontextualizados, perde-se a sequência do que realmente aconteceu.

Para si, enquanto orientador de mestrados, seria admissível um mestrando fazer uma tese com a ajuda de alguém em que o nível de contribuição envolvido incluísse a investigação em si mesmo e a escrita de partes originais do documento?

Como também já tive oportunidade de responder acima, é justamente esse o critério que deve separar o contributo que me parece aceitável e aquele que é inaceitável no domínio académico: a investigação deve ser feita pelo orientando, bem como a escrita original do texto e a responsabilidade pela versão final deve ser sua, aceitando ou não contributos recebidos.

Como vê o facto de José Sócrates não ter incluído na sua tese de mestrado em Sciences Po nenhum agradecimento ao trabalho feito por si?

Fiquei surpreendido, mas nestas situações cabe ao autor, de modo perfeitamente subjetivo, determinar a quem pretende agradecer.

Esse tipo de agradecimento, por escrito e no próprio artigo ou ensaio académico, não é a prática normal e esperada em trabalhos académicos?

É prática habitual.

Alguma vez foi contactado por Sciences Po para prestar esclarecimentos sobre a sua contribuição para a tese de mestrado de José Sócrates?

Nunca.