Rio desvaloriza moção de censura, mas vota ao lado do CDS

"É esta a posição oficial do PSD sobre a sessão plenária da AR na próxima quarta-feira", escreveu Rui Rio na manhã desta segunda-feira na sua conta de Twitter. Para os mais distraídos, convém lembrar que a "sessão plenária da AR na próxima quarta-feira" tem um único tema em agenda: a moção de censura ao Governo anunciada na semana passada pelo CDS. Mas Rio tanto quer desvalorizar a iniciativa do partido de Assunção Cristas, que nem se dá ao trabalho de escrever as palavras moção de censura. Esses pormenores ficam para o documento que o líder do PSD partilha em link na sua mensagem.

Trata-se de um "Comunicado do Grupo Parlamentar do PSD", com três pontos, em que o PSD, ao mesmo tempo que apouca a iniciativa dos centristas, confirma que a votará favoravelmente.

"Como é por demais evidente, a moção de censura ao Governo apresentada pelo CDS não tem qualquer efeito prático", enfatiza o PSD, considerando que "a par de algumas notícias, a sua única consequência é a realização de um debate regimental na Assembleia da República na próxima quarta-feira".

Para esse debate fica a promessa de que "o [grupo parlamentar do] PSD voltará a repetir as críticas que tem vindo a fazer ao Governo e, consequentemente, votará a favor de uma censura à política socialista que tem vindo a ser seguida."