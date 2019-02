PSD vai votar ao lado do CDS na moção de censura ao Governo

O PSD vai votar a favor da moção de censura apresentada pelo CDS, confirmou David Justino, esta segunda-feira, à Rádio Renascença.

“Não tem muito sentido nós estarmos, por um lado, a dizer que estamos contra o Governo, por outro, estarmos a fazer oposição e, por outro lado, não secundar a posição do CDS. Muito provavelmente a posição de que vamos tomar - se nada mudar - é precisamente de votar a favor da moção do CDS”, revelou o vice-presidente do PSD.

A moção de censura ao Governo foi anunciada por Assunção Cristas, líder do CDS, na sexta-feira e será discutida no Parlamento na quarta-feira.