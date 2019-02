PCP avança com jornadas parlamentares descentralizadas em Braga

Durante dois dias líderes e deputados comunistas vão andar no terreno com 10 grupos dispersos por oito concelhos. A palavra de ordem da iniciava é 'Andar para trás não - Avançar é preciso' e o mote central mais investimento público

As Jornadas Parlamentares do PCP arrancaram, na manhã desta segunda-feira, com uma visita ao milenar Mosteiro de Tibães, em Braga, a que se segue o início dos trabalhos de uma preenchida agenda ao meio dia, num unidade hoteleira da Cidade dos Arcebispos.

As jornadas, que contam com a presença do líder do PCP, Jerónimo de Sousa e de deputados nacionais e europeus, vão ser alargadas a oito concelhos do distrito, com visitas a escolas, ao Hospital de Braga, encontro com a Associação de Reformados e Pensionistas de Guimarães, encontros com produtores de leite, em Barcelos, pescadores e empresários da restauração, em Espoende, uma visita ao Parque Nacional da Peneda Gerês, em Terras do Bouro, e ainda à Cutipol, empresa do setor da cutelaria, em Guimarães.

Na manhã deste sábado, João Oliveira avançou que a meta do partido para as eleições legislativas é a de tentar impedir uma maioria absoluta de António Costa, mas também denunciar a falta de investimento público por parte de um governo