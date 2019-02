Abrantes. Manuel Jorge Valamatos é o novo presidente da câmara

Maria do Céu Albuquerque, que cumpria o seu terceiro mandato em exercício em Abrantes, o último, por força da Lei de limitação de mandatos, assume esta segunda-feira a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional

O vereador socialista Manuel Jorge Valamatos vai substituir Maria do Céu Albuquerque (PS) na presidência da Câmara Municipal de Abrantes e Ana Paula Grijó é o novo membro do executivo, informou esta segunda-feira à Lusa fonte oficial da autarquia.

Manuel Jorge Valamatos substitui Maria do Céu Albuquerque, que foi nomeada secretária de Estado do Desenvolvimento Regional na área do Planeamento.

A saída da autarca implica uma redistribuição de pelouros, que deverá ser divulgada na terça-feira, dia em que o novo presidente daquela autarquia do distrito de Santarém toma posse, adiantou a mesma fonte do executivo municipal.

Em declarações à Lusa, Manuel Jorge Valamatos, de 53 anos, disse que a saída de Maria do Céu Albuquerque vai implicar "alterações com algum significado" e notou que "o rumo de trabalho e de dedicação à causa pública” vão ser mantidos, no sentido de "procurar sempre criar as melhores condições de vida dos cidadãos e ir ao encontro das aspirações de desenvolvimento e afirmação do concelho".

Manuel Valamatos disse ainda que vai assumir um cargo de "grande responsabilidade", não escondendo o sentimento de "orgulho" numa "tarefa difícil", num município com cerca de 40 mil habitantes, um dos maiores da região do Médio Tejo.

"É com grande orgulho que Abrantes vê um dos seus ser designado para estar perto das grandes responsabilidades políticas nacionais", reagiu o novo presidente do município sobre a nomeação de Maria do Céu Albuquerque para o Governo de António Costa.

O seu trabalho em Abrantes, acrescentou, será pautado pelo "diálogo e respeito pela oposição", e por um "serviço de proximidade junto das populações".

Militante do Partido Socialista desde 2002, Manuel Jorge Valamatos, natural de Tramagal, começou o seu percurso político no PS como membro da comissão política concelhia, sendo atualmente o presidente da estrutura concelhia e membro da Comissão Política Distrital de Santarém.

Com uma vida ligada ao desporto, o antigo professor, jogador de futebol e dirigente associativo e desportivo entrou na política autárquica em Abrantes em 2002 a convite de Nelson de Carvalho, ex-presidente da autarquia, de quem foi adjunto para o setor do Desporto, assumindo diversas funções na qualidade de vereador desde 2004 até aos dias de hoje.

Com Maria do Céu Albuquerque, presidente da Câmara de Abrantes desde 2009, Manuel Jorge Valamatos deixou o Desporto e a Juventude, e foi responsável por diversos pelouros - Ambiente, Espaços Verdes, Manutenção e Transportes, Planeamento Estratégico e Gestão do Capital Humano, Serviços Municipalizados (a que preside), Freguesias, Proteção Civil, entre outros.

Ana Paula Grijó, a nova vereadora socialista, toma posse também na terça-feira.

Tem 50 anos, é técnica superior de Segurança Social e foi chefe de gabinete da presidente Maria do Céu Albuquerque nos dois primeiros mandatos (2009-2017).

A autarquia abrantina é atualmente composta, além do presidente, por seis vereadores, sendo que quatro são do PS, um é do BE e um outro do PSD.

Maria do Céu Albuquerque, que cumpria o seu terceiro mandato em exercício em Abrantes, o último, por força da Lei de limitação de mandatos, assume esta segunda-feira a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional.

Nesta remodelação, entram ainda para XXI Governo Constitucional três outros novos secretários de Estado: Duarte Cordeiro, para o cargo de secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Parlamentares; Jorge Moreno Delgado, para as Infraestruturas; e Alberto Miranda, para Adjunto e das Comunicações.

Estas mudanças acontecem na sequência da escolha do até agora ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, para número um do PS às eleições europeias, lista que também deverá incluir a titular cessante da pasta da Presidência, Maria Manuel Leitão Marques.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai dar posse aos novos governantes às 15h00 desta segunda-feira, no Palácio de Belém, em Lisboa.