Toda a remodelação do Governo aqui. Inclui secretários de Estado

Pedro Nuno Santos, Mariana Vieira da Silva e Duarte Cordeiro foram promovidos, tal como o Expresso noticiara na edição que ontem chegou às bancas. Tomada de posse tem lugar segunda-feira, às horas, no Palácio de Belém

Os sinais são inequívocos: as europeias estão a ser encaradas como uma batalha decisiva por António Costa. Depois de meses de expectativa, e de um processo que geriu com grande reserva, o primeiro-ministro decidiu retirar duas peças nucleares do Governo — Pedro Marques e Maria Manuel Leitão Marques — e colocá-las na linha da frente das próximas eleições, arriscando uma remodelação a poucos meses das legislativas e promovendo a ascensão de outras três figuras igualmente relevantes no universo costista: Pedro Nuno Santos, Mariana Vieira da Silva e Duarte Cordeiro, que deixa a vice-presidência da Câmara de Lisboa e assume o papel de pivot do Governo no Parlamento. São quatro, contando com Nelson de Souza, mais técnico e menos político, mas da absoluta confiança de Costa.

Com a casa arrumada no Governo, o líder socialista arrancou este sábado, em Vila Nova de Gaia, a todo vapor para as europeias com a apresentação formal de Pedro Marques como cabeça de lista do PS. Este domingo foi conhecido o novo elenco governamental, já aprovado pelo Presidente da República.

PEDRO NUNO SANTOS

Ministro das Infraestruturas e da Habitação

FOTO LUSA

O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares será promovido a ministro com a tutela das Infraestruturas e Habitação. Operacional da ‘geringonça’, era há muito dado como ministeriável. Mas a promoção só acontece agora. No último congresso, o antigo líder da JS concentrou os holofotes, defendeu uma viragem à esquerda e posicionou-se como candidato à sucessão. A ousadia mereceu reprovação e um esfriamento temporário da relação com Costa. Com esta remodelação, o ‘pedronunismo’ acaba premiado.

Pedro Nuno Santos passa de secretário de Estado a ministro com direito a três secretarias. Uma delas é de Ana Pinho, secretária de Estado da Habitação, que deixa a tutela de João Pedro Matos Fernandes.

Há depois duas "contratações" fora do Governo. Jorge Moreno Delgado, que ocupa a presidência da Metro do Porto, é o secretário de Estado das Infraestruturas. Sai, assim, de funções Guilherme W. d'Oliveira Martins, que estava no cargo desde o início da legislatura, em 2015.

Alberto Souto de Miranda, que estava até aqui como administrador da Caixa Geral de Depósitos e que foi administrador da Anacom (Autoridade Nacional das Comunicações), torna-se secretário de Estado Adjunto e das Comunicações. Antes, foi presidente da Câmara Municipal de Aveiro, primeiro como independente, depois pelo PS.

NELSON DE SOUZA

Ministro do Planeamento

A saída de Pedro Marques para a campanha das eleições europeias (o seu Ministério será dividido em dois) promove a ascensão não apenas de Pedro Nuno Santos, mas também de Nelson de Souza: o secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão ficará com tutela dos fundos comunitários. Próximo de Vieira da Silva e Ferro Rodrigues desde os tempos da faculdade, foi secretário de Estado nos governos de António Guterres e diretor municipal de finanças de Costa na Câmara de Lisboa. Com um perfil mais técnico do que político, merece a absoluta confiança do primeiro-ministro.

No seu Ministério, haverá uma secretaria de Estado, do Desenvolvimento Regional. Fica nas mãos de Maria do Céu Antunes Albuquerque, que estava, até aqui, e desde 2009, à frente da Câmara Municipal de Abrantes, pelo PS.

DUARTE CORDEIRO

Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro e dos Assuntos Parlamentares

Rui Duarte Silva

O número dois de Fernando Medina está de saída da Câmara de Lisboa. Duarte Cordeiro sucede a Pedro Nuno Santos na secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, de quem é muito próximo, e a Mariana Vieira da Silva, que era a secretaria de Estado Adjunta do primeiro-ministro. Costa chama para o epicentro do combate eleitoral um dos jovens quadros com mais experiência política — foi seu diretor de campanha nas últimas legislativas.

À experiência parlamentar e autárquica, Cordeiro junta assim a experiência governativa, deixando a sombra de Medina. Fica, nas suas novas funções, na dependência do primeiro-ministro.

MARIANA VIEIRA DA SILVA

Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa

António Pedro Ferreira

A atual secretária de Estado adjunta do primeiro-ministro passa a ocupar a vaga deixada em aberto por Maria Manuel Leitão Marques no Ministério da Presidência e Modernização Administrativa. Sendo uma figura dos bastidores, habituou-se a ser a sombra do primeiro-ministro no Governo. Apesar de ser uma delfina recente de António Costa, merece a total confiança do líder socialista e é próxima de Maria Manuel Leitão Marques, que gostaria de a ter como sucessora.

A governante deixa a equipa de Leitão Marques intacta. Tiago Antunes permanece como secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, bem como Luís Goes Pinheiro se mantém como secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa. Rosa Monteiro continua como secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade.

A nova composição

Estes são os novos nomes do Governo, já aprovados pela Presidência da República. A tomada de posse está marcada para esta segunda-feira, pelas 15h00, no Palácio de Belém.

"Nos termos do Artigo 133.º, alínea h) da Constituição, e sob proposta do Primeiro Ministro, o Presidente da República decidiu nomear os seguintes Membros do Governo:

- Mariana Guimarães Vieira da Silva, Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa

- Ângelo Nelson Rosário de Souza, Ministro do Planeamento

- Pedro Nuno de oliveira Santos, Ministro das Infraestruturas e da Habitação

- José Duarte Piteira Rica Silvestre Cordeiro, Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro e dos Assuntos Parlamentares (Primeiro-Ministro)

- Tiago Barreto Caldeira Antunes, Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros (Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa)

- Luís Filipe Loureiro Goes Pinheiro, Secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa (Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa)

- Rosa Filomena Brás Lopes Monteiro, Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade (Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa)

- Maria do Céu de Oliveira Antunes Albuquerque, Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional (Ministro do Planeamento)

- Jorge Moreno Delgado, Secretário de Estado das Infraestruturas (Ministro das Infraestruturas e da Habitação)

- Alberto Afonso Souto de Miranda, Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações (Ministro das Infraestruturas e da Habitação)

- Ana Cláudia da Costa Pinho, Secretária de Estado da Habitação (Ministro das Infraestruturas e da Habitação)"