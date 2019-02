Para contrariar rumor perigoso no Facebook, um polícia foi visitar as pessoas que o transmitiam

A história falsa de violação coletiva de uma criança alemã por um grupo de muçulmanos levou a uma ação direta da polícia junto das pessoas que a estavam a difundir por pensarem que era verdade. Aconteceu na cidade de Traunstein, no sul da Alemanha

Um polícia alemão encontrou uma forma de contrariar as notícias falsas e perigosas divulgadas através do Facebook. Consciente de que quem as transmitia a outras pessoas não deixaria de o fazer apenas por receber provas que desmentissem claramente as falsidades, optou por uma estratégia policial à antiga: foi diretamente a casa das pessoas falar com elas.

A história aconteceu (ou acontece, pois parece que a prática é para continuar e está a inspirar outros lugares) em Traunstein, uma pequena cidade da Baviera. Andreas Guske, um antigo inspetor que hoje trabalha na comunicação da polícia, apercebeu-se de que estava a circular na internet uma história sobre um grupo de muçulmanos que teriam violado uma menina alemã de 11 anos numa passagem subterrânea.

Não havia quaisquer indicações de que a história tivesse acontecido. Mas Guske sabia que rumores do mesmo tipo às vezes têm consequências graves - já se estava a gerar uma certa histeria em torno do caso, com apelos à expulsão dos refugiados e dos políticos que os defendiam. Assim, ele optou por uma via de ação diferente.

Começou por localizar as pessoas de Traunstein que estavam a espalhar a história. Depois tentou perceber qual era a origem dela. Descobriu que tivera início com a notícia, aparentemente real, de que um refugiado afegão tinha mexido no vestuário de uma adolescente de 17 anos. Com o tempo - e não foi muito - a história transformara-se na violação coletiva de uma criança de 11 anos.

O passo seguinte foi o mais original. Guske sabia que se se limitasse a enviar às pessoas um desmentido factual, por mais fundamentado que ele se apresentasse, não serviria de nada. Vários estudos têm demonstrado que esses desmentidos, em geral, têm o efeito perverso de reforçar ainda mais a convicção de quem espalha os rumores. Se "eles" (as autoridades, os poderes instalados) se dão ao trabalho de desmentir, é porque há ali qualquer coisa...

A única solução era falar diretamente com as pessoas. E assim foi. Ele e outros dois agentes visitaram quem tinha publicado posts a reproduzir e transmitir o rumor. Mostraram provas de que ele era falso. E as pessoas, de modo geral, aceitaram retirar os seus posts.

"Vemos que os sentimentos de segurança das pessoas e a sua verdadeira segurança estão a divergir, como um par de tesouras que se abrem. Procuramos fechá-las o mais que podemos", explica Guske ao diário The New York Times. "Daqui pode nascer ódio, que como temos visto pode virar a população contra emigrantes e refugiados".

O jornal lembra que o Facebook usa milhares de moderadores para filtrarem posts que infringem as suas regras, mas nota os limites disso - a começar por aqueles que têm a ver com a própria velocidade a que os rumores se espalham.

"O Facebook não é só um placard onde as pessoas penduram coisas e outros as lêem. O Facebook, com o seu algoritmo, influencia as pessoas", conclui Guske, referindo que a ausência de coordenação com o gigante das redes sociais é uma parte importante do problema.