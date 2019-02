Medina promove vereador das Finanças a número dois

Com a remodelação do Governo a afetar a Câmara Municipal de Lisboa, devido à inclusão de Duarte Cordeiro enquanto secretário de Estado, haverá também uma remodelação a ser promovida por Fernando Medina, segundo conta o Observador.

Duarte Cordeiro, que toma esta segunda-feira posse como secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro e dos Assuntos Parlamentares, deixa vaga a vice-presidência do município, mas também os pelouros da Economia e Inovação, Serviços Urbanos e Desporto.

A vice-presidência, segundo avança o Observador, já está resolvida: fica a cargo de João Paulo Saraiva, que tem os pelouros dos Recursos Humanos, Finanças, Sistemas de Informação.

Mas haverá mexidas nos pelouros, segundo a mesma publicação. E o próprio Fernando Medina, que lidera o edil, poderá receber pastas, o que é uma novidade, já que não tem pelouros neste momento.

Foi pertencente ao movimento Cidadãos por Lisboa, eleito nas listas do PS, que João Paulo Saraiva chegou à Câmara Municipal de Lisboa em 2015. Ficou com os pelouros das Finanças e Recursos Humanos, que, até aí, pertenciam a Fernando Medina quando este foi substituir António Costa à frente do município.

O executivo camarário de Lisboa conta com oito nomes do PS (incluindo o presidente), quatro da coligação encabeçada pelo CDS, dois pelo PSD, dois pela CDU e um pelo Bloco de Esquerda.