Marcelo chega à capa do "El País"

Há três anos, Marcelo Rebelo de Sousa, já eleito Presidente da República mas ainda sem ter tomado posse, andava a reunir-se com o primeiro-ministro e o governador do Banco de Portugal. Preparava-se para a chegada ao Palácio de Belém.

Há dois anos, Marcelo Rebelo de Sousa punha um ponto final da polémica em torno das declarações de património e de rendimentos dos gestores da Caixa Geral de Depósitos, que tinham levado à saída de funções de António Domingues.

Há um ano, Marcelo Rebelo de Sousa era tema de um estudo da Católica que dizia que o ex-comentador televisivo tinha reforçado a confiança dos portugueses na Presidência da República.

Este ano, a 17 de Fevereiro, Marcelo Rebelo de Sousa é tema de capa do jornal espanhol "El País".

“O esmagador fenómeno de Rebelo de Sousa” é o título da imagem, em que o Presidente da República, sentado num elétrico, contacta com um cidadão. “O Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, converteu-se num fenómeno, inclusivamente para estudiosos. Três anos depois de ganhar as eleições, com 52% dos votos, a sua popularidade segue em alta: 71% dos portugueses têm uma imagem positiva sobre si”, é a legenda.

O artigo, da autoria do correspondente do El País em Lisboa, já ontem tinha sido disponibilizado pelo jornal na versão online e parte do facto de uma académica portuguesa, a jornalista da RTP Sandra Sá Couto, ter feito uma tese de doutoramento em que estuda o efeito do Presidente Celebridade. Um assunto que já tinha sido alvo de trabalhos na imprensa portuguesa e que chega agora ao "El País".