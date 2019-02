Santos Silva malha nos adversários à esquerda e à direita. E nem Santana escapa

No discurso mais aguerrido da tarde, o ministro dos Negócios Estrangeiros disparou contra os cabeças de lista às europeias repetidos dos outros partidos, sublinhou o euroceticismo da esquerda e colou a direita à troika. Até Santana foi atingido

A tarde tinha sido de discursos mornos e sem grandes referências à campanha eleitoral… e depois chegou Augusto Santos Silva. O ministro dos Negócios Estrangeiros malhou à direita e à esquerda, partindo de imediato para a campanha e atribuindo mesmo ao Governo o mérito de “reinventar o futuro da Europa” depois da crise.

Primeiro, as boas notícias. Santos Silva tomou a palavra para entusiasmar o público com uma declaração otimista: “A primeira pergunta é saber se o futuro da Europa deve alguma coisa à experiência de Governo do PS em Portugal. E a minha resposta é que deve, e muito”. Os méritos do Governo, enumerou, passam por ter mostrado que é possível cumprir os compromissos europeus ao mesmo tempo que se põem em prática políticas sociais progressistas.

Virando a página da austeridade mas mantendo a responsabilidade e a credibilidade em Bruxelas, Portugal conseguiu mesmo “reinventar positivamente o futuro da Europa depois da crise”, anunciou. “Começou em Portugal um novo futuro para a UE depois da crise, que prova nos nossos compromissos comuns cabem políticas diferentes”.

Depois, as más notícias - e os ataques aos adversários diretos, a que nem Santana Lopes pôde escapar. “Os nossos adversários facilitam-nos a vida”, assegurou o ministro. Primeiro, porque “foram escolher exatamente os mesmos” cabeças de lista às europeias de há cinco anos - “como é que é possível ser portador do futuro com as caras do passado?”.

O governante procedeu então a atacar sem piedade a esquerda, recordando o seu euroceticismo e descrevendo partidos que já defenderam “a saída da zona euro” ou a “reestruturação unilateral da dívida” e que “ainda hoje duvidam e contestam o projeto europeu”. À direita, não traçou cenário melhor: “Como entregar a bandeira do futuro àquelas mesmíssimas caras que fizeram do seu hino ‘ir além da troika’?”. A farpa foi abrangente: “Falo do PSD e do CDS, quer os que lá estão quer os que saíram para formar novos partidos”. E foi assim que nem Santana Lopes escapou à mira de Santos Silva.