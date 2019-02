Rui Rio: "A degradação do sistema partidário é a porta aberta ao populismo"

O líder do PSD, num longo discurso, recusou uma visão "clubística" da militância partidária e rejeita uma visão política assente no "combate, desconfiança e cultura primária do bota-abaixo". Rui Rio promete uma forma diferente de fazer política, com matriz social-democrata, mas "sem tabus ideológicos" para renegar acordos

Sem dar ideia de como vai votar a moção de censura do CDS, o presidente do PSD, Rui Rio, começou por dizer, no discurso de encerramento do Conselho Estratégico Nacional (CEN), que todos os participantes deram corpo "a uma verdadeira resolução na militância político-partidária em Portugal. A primeira convenção nacional do partido, acrescenta o líder social democrata , colocou de pé "uma ideia pioneira" para inverter o "enorme afastamento existente entre a sociedade e os partidos", a que se assiste "passivamente, face à degradação do sistema partidário".

Rio defende que essa degradação tem como consequência "a abertura da porta de entrada ao populismo, o filho varão da incapacidade de regenerar o sistema". Para inverter a tendência, assegura que a mesma é combatida com a "abertura de um partido político à sociedade", através da "captação de personalidades independentes", mas também da "militância diferente" dos sociais democratas, com uma maior aproximação aos problemas dos portugueses.

"A política só faz sentido se for para resolver os problemas das pessoas. Não tem qualquer utilidade quando é exercido em torno de guerras partidárias estéreis ou conduzida por temas virtuais, que podem alimentar notícias, mas que nada dizem ao cidadão", refere o presidente do PSD.

Rui Rio lembra que na convenção, em Santa Maria da Feira, no Europarque, foram debatidas 17 questões temáticas, "decisivas para o futuro" de Portugal, que visam encontrar soluções "lançar o país no caminho do desenvolvimento, com orientação política marcada pela matriz social-democrata, mas sem tabus ideológicos".

Contra governação subordinada a reivindicações da esquerda radical

Promete ser a partir desta matriz que o PSD vai elaborar o programa eleitoral, sem olhar apenas para o presente, "como infelizmente acontece com a governação socialista", "subordinada às reivindicações da esquerda mais radical", que "apostou em tudo distribuir no presente, desprezando o futuro e as gerações mais novas".

Rio avança que Portugal carece de um conjunto de reformas estruturais, algumas passíveis de serem concretizadas por um governo, enquanto "outras só se os partidos relegarem os próprios interesses para segundo", colocando "o interesse do país em primeiro lugar". Um ano após ter tomado posse como líder do PSD, adianta ter sido por isso que tem defendido acordos com outras forças partidárias, lamentando que a cultura dominante não seja a do diálogo: "Qualquer desafio para entendimentos em nome do futuro coletivo é, de imediato, censurado e apoucado, por uma cultura de permanente combate, de desconfiança e de constante de bota-abaixo".

Rui Rio renega uma visão "clubística" da militância, marcada pelo taticismo de curto prazo e "interesses instalados", que levam à falta de rigor "ditada por uma comunicação superficial" e que obstaculiza a realização das reformas necessárias para o país.

Em ano de três atos eleitorais, diz não compreender que 2019 não seja altura propícia para entendimentos, mas passado este período o PSD "irá fazer todo o esforço para que Portugal consiga fazer todas as reformas que o desenvolvimento reclama". A primeira das quais será a do sistema político, que nunca será feita de forma isolada. Rui Rio aponta como as mais urgentes a reforma do Estado e a descentralização, a política de natalidade, sustentabilidade da Segurança Social e Justiça.

Não às sentenças nas montras das tabacarias

"Ninguém quer políticos na Justiça", diz, acrescentando que o pretendido é um regime verdadeiramente democrático, com um controlo efetivo da sociedade sobre o funcionamento do setor, por não poder haver nenhum poder sujeito à "fiscalização por parte do povo".

"Se são intoleráveis as pressões de políticos sobre o sistema judicial que se quer independente, também não é menos intolerável as pressões de processos judicias em função de objetivos de natureza política", considera Rui Rio. A constante violação do segredo de justiça, segundo Rio, não pode continuar em democracia, porque "transfere as sentenças dos tribunais para as montras das tabacarias, onde qualquer um pode ser condenado, em letras garrafais, na primeira página do jornal".

Também durante o discurso, o líder do PSD salientou as "fracas repostas" da proteção civil quer nas vias de comunicação ou do próprio equipamento ferroviário, acabando no "inefável assalto ao paiol de Tancos". O combate aos incêndios e a falha na prevenção não foram esquecidos pelo social-democrata, para quem existem culpas objetivas e responsáveis bem definidos.

Para Rui Rio, é o exemplo acabado da degradação dos serviços públicos: "Há 2,7 milhões de portugueses cobertos por seguro de saúde. Este é o dado mais exemplificativo de que os cidadãos não têm acesso aos serviços de saúde do Estado. Esperar mais de um ano por uma cirurgia ou consulta é negar o acesso aos cuidados hospitalares". No modelo do PSD, afiança, a responsabilidade caberá integralmente ao Estado, mas em colaboração com os setores social e privado.

As críticas de Rio estendem-se ainda à falta de estratégia de crescimento económico, gizada pela atual solução governativa. "Na lógica da competição entre o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda, para verem quem melhores notícias consegue dar ao eleitorado e justificar o seu apoio à geringonça, o Governo cuidou, em todos os orçamentos do Estado, de distribuir até ao osso tudo o que tinha".

"Só falta o fisco dormir lá em casa"

O rumo, para o líder do PSD, é fazer exatamente o contrário, não sendo o consumo um motor de crescimento económico, mas colocando o foco nas políticas públicas de apoio às exportações e ao investimento. Rio denuncia também que este Governo aplicou a maior carga fiscal em Portugal, advertindo que levámos ainda com a "prenda socialista de uma Autoridade Tributária cada vez mais inclusiva" e mais prepotente na relação com os contribuintes: "Já só falta o cidadão ser obrigado a deixar o funcionário do fisco dormir lá em casa, para melhor vasculhar os armários e gavetas".

Embora ainda faltem alguns meses para o PSD apresentar o programa eleitoral, Rio promete uma estratégia que é a soma de três fatores que considera fundamentais em política: seriedade, coragem e competência. "É essa competência que, juntos, nós todos, começamos aqui a construir", concluiu perante os dirigentes, militantes e convidados independentes presentes no primeira convenção nacional do partido.